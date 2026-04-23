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3分鐘熱炒股點評｜華勤技術背靠英偉達惟H股首掛難暴漲，更有一風險不宜長揸

23/04/2026

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　立即去片：https://youtu.be/lvllNDNPIfk

 

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2026 13:24
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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2026 13:24
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