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車股 | Tesla首季盈利勝預期，北京車展開幕在即，車股可趁調整吸納？可以點揀？

23/04/2026

　　美伊重啟談判無期，港股走弱失守兩萬六關口，早前汽車股炒作高油價帶動新能源車需求，曾升過一輪，今日（23日）普遍急回，比亞迪(01211)、小鵬(09868)及吉利(00175)分別跌約3%、6%及5%，其實消息面未算太差，為期逾一星期的北京車展將於明日（24日）登場，規模創全球之最，另特斯拉(US.TSLA，Tesla)首季盈利勝市場預期，惟上調今年資本支出至250億美元。車股或可藉大型車展再有一波炒作，應如何部署及選擇？

 

車股 | Tesla首季盈利勝預期，北京車展開幕在即，車股可趁調整吸納？可以點揀？

（截自2026北京國際汽車展覽會官網）

 

北京車展明日登場規模創全球之最　智能電動車成主角

 

　　2026北京國際汽車展覽會將於明日至5月3日舉行。本屆車展首次聯動中國國際展覽中心（順義館）與首都國際會展中心，總展示面積達到38萬平方米，規模躍居全球車展首位。本屆車展展車總數1451台，其中首發車181台、概念車71台。


　　新能源與智能化佔比顯著提升，呈現國際化與本土創新並行的格局。跨國品牌全線出擊，BMW及MINI、梅賽德斯-賓士（含邁巴赫/AMG/G級）、奧迪、大眾（大眾安徽/一汽/上汽）、豐田、本田、現代等主流品牌悉數參展，展出陣容兼顧燃油經典與電動新品。中國品牌亦強勢集結，比亞迪（含騰勢/仰望/方程豹）、奇瑞（星途/捷途）、吉利、長城（哈弗/坦克/歐拉）、長安（阿維塔/深藍）等集中展示最新智電技術與旗艦產品。中國新勢力品牌方面，鴻蒙智行、小米(01810)、理想(02015)、蔚來(09866)、小鵬、問界、智界、極氪等齊聚，覆蓋純電、增程等多種動力形態。保時捷、蓮花等豪華與改裝品牌也將帶來多款重磅車型。

 

Tesla首季盈利勝預期收入遜預期　上調今年資本支出至250億美元

 

　　Tesla收市後公布首季業績，總收入223.87億美元，按年升16%，遜預期的226.4億美元，盈利升17%至4.77億美元，經調整盈利14.53億美元，經調整每股盈利0.41美元，升52%，超預期的0.31美元。整體毛利率升至21.1%，高過預期，創2022年第四季以來單季新高。期內汽車業務收入升16%至162.3億美元，交付量升6%至35.8萬輛；能源生產業務收入跌12%至24.08億美元，服務與其他收入升42%至37.45億美元。Tesla指，亞太及南美地區汽車需求錄得增長，北美、歐洲、中東及非洲亦見回暖。此外，與關稅和汽車保固相關的「一次性收益」也提振了利潤。今年2月，美國最高法院否決了特朗普關稅議程，各大公司目前正向聯邦政府申請退款。

 

　　公司稱，對Tesla在2026年的定位感到振奮，包括汽車業務持續受惠、FSD(Supervised)持續進展、Robotaxi加速推進、Optimus在量產前取得進展，以及能源產能增長。公司又預計，今年資本支出將增至逾250億美元，比之前估計增加了50億美元。

 

車股 | Tesla首季盈利勝預期，北京車展開幕在即，車股可趁調整吸納？可以點揀？

（Shutterstock圖片）

 

內地4月首19天乘用新能源車零售跌14%　3月新能源車出口增1.3倍

 

　　中國乘聯會昨日公布數據顯示，4月1日至19日，全國乘用車市場零售62.7萬輛，按年下降26%，較上月首19日下降18%。今年以來累計零售484.8萬輛，按年下降19%。期內，全國乘用車新能源市場零售38.7萬輛，按年下降14%，較上月首19日下降5%，今年以來累計零售229.5萬輛，按年下降20%。全國乘用車廠商新能源批發41.3萬輛，按年下降17%，較上月首19日下降9%。今年以來累計批發314.1萬輛，按年下降6%。

 

　　中汽協早前發布數據則顯示，3月汽車出口87.5萬輛，按月增長30.2%，按年增長72.7%；其中新能源汽車出口37.1萬輛，按年增長1.3倍，傳統燃料汽車出口50.5萬輛，按年增長44.6%。一季度汽車出口222.6萬輛，按年增長56.7%；其中新能源汽車出口95.4萬輛，按年增長1.2倍，傳統燃料汽車出口127.1萬輛，按年增長29.9%。

 

招商證券國際：內地汽車行業次季顯著復甦　首選吉利看好比亞迪小鵬零跑

 

　　招商證券國際近日發表研究報告指，內地汽車行業至暗時刻已過去，次季按季顯著復甦，行業價格戰放緩。原材料成本壓力方面，該行認為潛在負面影響已反映，而且龍頭吸收消化能力強。至於市場擔憂的激烈價格戰未有爆發，一是反內捲政策後價格戰邊際緩和，其次是成本壓力迫使車企內捲動機減弱。車企競爭策略轉變為技術升級或產品創新，利好體系能力強的大車企。

 

　　該行建議，投資策略由存量博弈轉為結構性挖掘，看好高端化、出海增長及HEV突破增量機會。整車股份中，首推吉利汽車，其高端化具有巨大利潤彈性並為中低端車銷量和品牌力形成支撐；出口採用輕資產模式，渠道及產品均快速推進。同時，i-HEV將在全球範圍降維打擊日系混動，拓展新的市場空間；公司長期利潤規模和估值向比亞迪靠攏。另外，亦看好比亞迪、小鵬及零跑汽車(09863)。

 

林家亨：比亞迪出口成亮點現價較吉利值博　小鵬現價吸引今年或重上90元

 

　　國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，對於新能源車，今次北京車展料可帶來一波炒作。事實上，每次車展都會被一些新科技帶動，比亞迪就剛於上月公布了其快充技術，從10%充電至逾90%只需約9分鐘，但寧德時代(03750)亦公布了其快充突破成績，從10%充電至98%僅需6分27秒，從10%充電至80%則需3分44秒，其實與去普通油站入油時間差不多，快充未來會是一個很大的賽道，以往如蔚來所用的換電模式，所受的影響會愈來愈明顯，相反快充的消息對比亞迪及寧德時代都有提振作用。其中比亞迪的快充技術遠遠領先中國汽車界，吉利也有快充但差距很大。而奇瑞汽車(09973)的焦點則不在技術而在出口，其出口量以往11年都雄據首位，雖然其出口汽車大部分屬燃油車，但新能源車也慢慢提升至近50%。

 

　　林家亨續指，吉利新能源車佔比亦已達54、55%，但不能與比亞迪新能源車佔比100%相比，尤其吉利股價最近已升穿保歷加通道頂線，又想透過回購帶起氣氛。雖然吉利今年以來在一眾車股中回購金額最大，但近日公布的回購股數卻比3月初大減，故不應再追入，儘管其基本因素及盈利前景很好，但起碼要待其回至保歷加通道中軸線23元之下才有值博率，阻力位約處於25元。若論市盈率，吉利屬吸引，不過，比亞迪市盈率雖比它高，但兩者新能源車佔比不能相比，且出口現時是熱點，出口毛利率遠高於在國內內捲，比亞迪汽車平均銷售價亦高於吉利，而其出口量是其最大亮點，今年單計出口量料達150萬部，吉利則預期只有60、70萬部，所以比亞迪今年下半年盈利提升空間很大，從中長線來看，現價寧買比亞迪多於吉利。

 

　　另林家亨預料，奇瑞汽車股價未來只會慢慢升，因其出口及製造集中燃油車，除非油價大幅回落，才對其銷售有利好影響。小鵬今日則跌至保歷加通道底線，公司長線基本因素沒太大改變，仍可看好，但今日法巴將其目標價調低，短時間會受影響，若打算揸中長線現價很吸引，今年重上85、90元機會很大。而零跑汽車(09863)盈利不似吉利及小鵬有很大改善，未來股價升幅料不及比亞迪及小鵬，料保歷加通道底線下周會升至47、48元，該處屬吸引水平，之不過近期沒與Stellantis合作在加拿大生產汽車的跟進消息，但相信今年仍有可能升至60元以上。

 

　　汽車股今日普遍下跌，比亞迪跌3.27%收報103.5元，小鵬跌6.41%報62.1元，蔚來跌0.88%報50.9元，理想跌0.41%報73.15元，零跑跌7.99%報48.26元，奇瑞汽車跌4.78%報31.88元，吉利跌4.98%報23.66元，廣汽(02238)跌1.9%報3.1元，長汽(02333)跌2.63%報12.95元。

 

車股 | 北京車展開幕在即

 

車股 | 北京車展開幕在即

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此


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