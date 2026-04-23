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港股 | 午市前瞻 | 港股跑輸亞太因缺一大熱炒概念，中芯基本面技術面均受壓

23/04/2026

　　白宮指特朗普未有就與伊朗停火設最後期限，希望伊朗終作出意見一致的回覆。據報美伊談判可能延至周五重啟，但伊朗談判代表卡利巴夫強硬表態，直指美方持續實施海上封鎖是公然違反停火協議，伊朗重新開放霍爾木茲海峽毫無可能。亞太股市普遍跌，港股跌幅最突出，恒指半日報25870，跌292點或1.1%，連失10天（約26081）、50天（約25943）及100天（約26097）三條主要平均線，主板成交逾1426億元。恒生中國企業指數報8714，跌87點或1%。恒生科技指數報4849，跌114點或2.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股跑輸亞太因缺一大熱炒概念，中芯基本面技術面均受壓

 

溫鋼城：港股主題股缺乏，惟回調幅度仍合理不妨趁低吼

 

　　美國總統特朗對伊態度軟化，市場風險胃納回升，隔晚美股造好。早盤亞股普遍造好，港股逆市跑輸跌幅擴大，早盤最多跌超過300點失守26000。此外，今早傳出美軍在亞洲海域攔截至少三艘懸掛伊朗國旗的油輪，據報其中兩艘是超級油輪，刺激油價在亞洲時段抽升，隨後亞太股市轉勢倒跌。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，港股跑輸區內股市一個重要原因為無甚賣點，近期市場追捧晶片等硬件股，韓股台股等都有舉重輕重股份吸引資金，相對港股沒有同等股份，相對上新晉軟件股更為標青，與大市相左令港股追捧力度較輕。

 

　　不過溫鋼城認為這亦不構成港股拋售壓力，目前跌勢仍算是合理調整範圍，早前港股已連升三星期，回調一星期也不為過，目前可先以廿天線水平約25600附近為調整目標。他亦建議港股不介意逢低買入，因第二季反覆向上預期未改，只要不跌穿20天線則仍維持良好向上趨勢，預期今季內仍可挑戰27000水平。溫鋼城預期，全年最高見31000目標未變，但其中一大暗湧除美伊之外，即將上任的聯儲局主席候選人沃什也要留意，其偏鷹派立場就算未至於上任後推動加息，但也不能期望他會不斷強化鴿派預期。

 

中芯小圓頂略為不妙，ASMPT強勢未完10天線可追入

 

　　隔晚美股重掀晶片熱潮，除德州儀器財報好過預期外，美光推動美國加強對華收緊晶片技術出口亦大升超過8%。今早存儲龍頭SK海力士公布首季營業利潤急增4.1倍亦勝市場預期，帶動晶片股買興。然而受累美光消息以及大市受壓影響，今早中芯(00981)及華虹(01347)等主力中資晶片股顯著受壓。

 

　　溫鋼城指美光推動對華打壓一直如是，中芯等股份亦誠然會受到影響，觸發現時回吐；他指目前可當中芯與大市同步回調，同樣先以20天線為回調支持，但要小心技術走勢上正形成小圓頂受制250天線，如下方20天線，甚至關鍵水平52.6元都不保就要小心後市有可能跌穿上一個低位49.32元，持貨者宜密切留意。

 

　　至於對外業務更多的ASMPT(00522)日前公布業績後進一步強勢，今早最高曾見163.6元歷史新高。溫鋼城指股份連日強勢後有回調非常合理，初步以10天線約135元為短線回調目標。針對股份涉及光刻機及光通訊等重點熱炒元素，預期回調後升上180元至200元水平都不足為奇，即使現價計也仍有潛在兩成升幅，投資者不妨趁低留意。

 

撰文：經濟通市場組

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