異動精選 | 中東局勢反覆布油破百推升三桶油，SK海力士業績爆發帶挈晶片股
23/04/2026
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
23/04/2026
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
更多財經熱話
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
2026-04-23
延伸閱讀
23/04/2026 16:45 《盤後部署》美伊談判無期恒指兩連跌，內銀股走俏民行價殘追落後
23/04/2026 16:15 恒指跌248點收報25915失三平均線，北水流入86億元，中字頭穩市
23/04/2026 16:37 《本港經濟》本港今年一至三月份失業率為3.7%，市場預期為3.8%
23/04/2026 16:34 《本港經濟》本港3月份CPI按年升1.7%，低於市場預期1.9%
23/04/2026 16:42 羅兵咸永道香港因恒大集團虛假財務報表失當行為，向股東賠償10億元
23/04/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入85.98億元，買盈富基金沽吉利汽車
23/04/2026 08:58 【大行炒Ｄ乜】法巴點評車股升理想至中性，摩通睇好內銀下調電訊股目標
23/04/2026 16:30 《財資快訊》美電升報7.8328，一周拆息較上日微軟至2.47%
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/04/2026 21:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/04/2026 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N