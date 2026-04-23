恒指跌248點收報25915失三平均線，北水流入86億元，中字頭穩市
23/04/2026
白宮指特朗普未有就與伊朗停火設最後期限，希望伊朗終作出意見一致的回覆。據報美伊談判可能延至周五重啟，但伊朗談判代表卡利巴夫強硬表態，直指美方持續實施海上封鎖是公然違反停火協議，伊朗重新開放霍爾木茲海峽毫無可能。日股台股下跌韓股倒升，港股繼續跑輸，恒生指數全日收報25915，跌248點或0.9%。恒生中國企業指數收報8732，跌69點或0.8%。恒生科技指數收報4865，跌98點或2%。
全日主板成交近2554億元，港股通連續第三日淨流入，今日北水淨流入86億元。
北京車展開幕前夕汽車股跌幅顯著，比亞迪(01211)挫3.27%，報103.5元，暫連跌5日累計跌幅8.57%，小鵬汽車(09868)更跌6.41%，報62.1元，零跑汽車(09863)插水7.99%，報48.26元，長汽(02333)跌2.63%，報12.95元，小米(01810)跌1.95%，報31.18元，廣汽集團(02238)跌1.9%，報3.1元；特斯拉首季度收入強勁並超預期，寧德時代(03750)收市倒升0.5%，報702.5元。
科網股偏弱連跌，美團(03690)跌1.36%，報83.1元，騰訊(00700)跌1.75%，報495.2元，阿里(09988)跌0.84%，報130.4元，京東集團(09618)跌1.25%，報118.7元；生科股同跌，信達生物(01801)跌5.9%，報83元，中生製藥(01177)跌4.12%，報5.59元，藥明生物(02269)跌3.14%，報33.92元，惟藥明康德(02359)揚0.66%，報122.7元。
美伊緊張局勢再升溫，油價再度提漲，三桶油走高，中石油(00857)漲4.23%，報11.1元，中海油(00883)升2.9%，報27.66元，中石化(00386)升1.56%，報4.57元。煤炭股神華(01088)升1.93%，報47.42元，兗礦能源(01171)漲5.18%，報15.24元。
港股連跌第二日，中字頭盤中發力護盤，中電信(00728)升1.59%，報5.11元，中移動(00941)升0.72%，報84元，建行(00939)升0.68%，報8.83元，工行(01398)升0.7%，報7.18元，中行(03988)升0.59%，報5.14元。
建滔積層板(01888)繼續炒起AI基建概念，全日價漲10.63%，報34.14元，連升10日累計升幅54.34%。
恒指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。
撰文：經濟通市場組
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