羅兵咸永道香港因恒大集團虛假財務報表失當行為，向股東賠償10億元

證券及期貨事務監察委員會發表新聞稿提及，與羅兵咸永道會計師事務所（羅兵咸永道香港）達成協議。新聞稿提及，羅兵咸永道香港同意預留10億港元，以向中國恒大集團（中國恒大）的合資格獨立少數股東作出賠償。

證監會表示，羅兵咸永道香港曾審核中國恒大截至2019年12月31日及2020年12月31日止財政年度（分別為2019財政年度及2020財政年度）的財務報表。證監會的調查聚焦於中國恒大的業績公告和年報，當中發現目前正在清盤中的中國恒大曾大幅誇大該兩個財政年度的年度收入及利潤。證監會亦審視了羅兵咸永道香港所擔任的角色，所得出的結論是，由於中國恒大散發虛假和具誤導性的財務資料，以及核數師嚴重違反其專業責任，故曾出現市場失當行為。

根據所達成的協議，證監會與羅兵咸永道香港同意在不承認任何法律責任的基礎上，有關事宜將完全並最終得到解決，且證監會不會對羅兵咸永道香港採取任何進一步行動，前提是羅兵咸永道香港必須履行協議的條款。

會財局：就恒大集團審計對羅兵咸永道處以3億元罰款及六個月執業限制

會計及財務匯報局發新聞稿提及，就羅兵咸永道會計師事務所，以及其兩名前合夥人兼註冊負責人張肇昌及周世強，在羅兵咸永道就以下綜合財務報表所進行審計中涉及的失當行為，對其作出處分，包括中國恒大集團及其附屬公司截至2019年及2020年12月31日止年度；恒大物業集團有限公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度；以及中國恒大新能源汽車集團有限公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度。

鑑於上述情況，會財局公開譴責羅兵咸永道、張肇昌及周世強；處以合共3.1億港元的罰款，包括向羅兵咸永道處以3億港元罰款，以及向張肇昌及周世強各處以500萬港元罰款；對羅兵咸永道施加即時執業限制，禁止其六個月內就任何公眾利益實體項目承接新客戶、或為新客戶執行該等項目、或為新客戶出具相關報告；及指示羅兵咸永道於十二個月的期間內，至少每隔三個月就其補救措施向會財局匯報最新進展及提供報告，及安排額外培訓，以確保已落實能有效應對會財局於本案中發現的監管關注事項的補救措施。

新聞稿提及，羅兵咸永道為該公司於2009年上市時的申報會計師，自該公司上市起至2023年初一直擔任該公司的集團核數師。羅兵咸永道擔任該等恒大審計中每一項審計的核數師，並就相關綜合財務報表發出無保留審計意見。於該等恒大審計期間，該集團為一大型企業集團，主要業務遍及中國內地之房地產開發及投資、物業管理、新能源汽車及其他行業。截至2019年及2020年12月31日止財政年度，該集團分別呈報收入超過4770億元(人民幣．下同)及5070億元、利潤分別超過330億元及310億元。於2020年12月31日，該集團的總資產超過2.2萬億元。

經調查及相關查訊，會財局發現該核數師於該等恒大審計中存在多項嚴重審計缺失，尤以恒大集團審計為甚－－該核數師促成及助長管理層虛增該集團呈報利潤及流動性的失當行為；在審計風險加劇的情況下未有行使專業懷疑態度；審計獨立性出現重大缺失；在沒有獲得充分適當的審計證據和在某些明知缺乏相關證據的情況下，仍出具無保留審計意見。通過無保留審計意見的出具，該核數師未對該集團的重大錯報提出質疑，最終令該集團得以呈報具誤導性及扭曲的財務報表。同時，會財局亦發現羅兵咸永道與恒大集團審計相關的管治及監控控制存在重大缺陷。

會財局紀律處分部主管梁惠珊表示，這是會財局首次對公眾利益實體核數師施加執業限制。鑑於有關審計失誤性質嚴重且情節惡劣，反映事務所在管治及監控控制方面存在重大缺失，對公眾利益影響深遠而廣泛，施加高額罰款及執業限制屬必要且合適。前述制裁措施清晰反映本局絕不容忍任何嚴重偏離專業準則的行為，並將採取嚴厲有力的執法行動。

羅兵咸永道︰會財局施加的業務限制將不會影響本事務所的現有客戶

針對香港監管機構就2019年至2020年中國恒大集團審計工作的調查結果，羅兵咸永道已收到會計及財務匯報局的處罰決定，另外亦已與證券及期貨事務監察委員會達成協議，惟並未承認相關責任或同意其結論。





此次香港監管機構所採取的行動，與2024年中國財政部和中國證券監督管理委員會在中國內地就相關審計工作所作出的處罰決定均針對同一事件。





集團認知到，此前恒大審計工作的表現遠低於集團一貫持守的高標準，以及持份者的期望。解決這些監管事宜為重要的一步，集團很高興事情現在告一段落。





過去兩年，PwC中國果斷地採取了問責和整改措施，並推行全面的計劃提升企業文化、質素和管治，包括委任新的管理層及關閉相關的審計分所。





會財局所施加的業務限制將不會影響本事務所的現有客戶；相關限制只針對集團未能在六個月內承接新的香港公眾利益實體審計客戶。

*業務限制將不會影響本事務所的現有客戶*



PwC中國主席兼首席執行官何睦寧（Hemione Hudson）表示，集團與會財局及證監會，就超過五年前恒大審計工作而引致的監管事宜所達成的結果，將不會對集團的現有客戶造成任何影響。





另外，集團一直以保障客戶及其他持份者之最大利益為考量去解決這些事宜。未來，集團將聚焦於明確的目標，致力為客戶提供最優質的服務並支持資本市場的發展，一如集團在過去逾120年的工作。

撰文：經濟通採訪組

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