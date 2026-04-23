中環海濱活動空間短期租約批予恒地及耀榮文化合資公司，租期五年月租151.8萬元

發展局今日公布，佔地約3.7公頃的中環海濱活動空間短期租約已批予忠啟有限公司，由恒基兆業地產(00012)及耀榮文化有限公司組成的合資公司，租期五年，由7月1日起生效。該公司將按經強化的場地管理條款管理及保養活動空間，以供舉辦活動之用。租金為月租151.8萬元。

是次公開招標採用「雙信封制」，技術建議評分比重佔百分之七十，價格建議佔百分之三十，共接獲六份標書。經評審各標書建議的特色大型活動、舉辦商業活動日數和免費公眾活動數目，以及在場地未有舉辦活動期間免費開放予公眾的安排等多項指標承諾後，最終由技術及價格建議總分最高的忠啟有限公司中標。租約期內該中標公司將按其標書建議向政府繳付每月151.8萬元的租金。

經評審六份標書後，政府認為中標公司建議舉辦的大型特色商業活動最能善用海濱資源及場地空間，不僅對市民及訪客具吸引力，亦有助推動盛事經濟和提升海濱活力。

該公司須按照標書承諾的技術建議落實活動和管理場地。新租約亦引入了條款，規定承租人如每年出租該場地舉辦活動的日數未能達到其承諾的日數，須向政府支付補償金額。

撰文：經濟通採訪組

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