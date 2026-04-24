開市Go | 美軍徹底封鎖霍峽，英特爾季績強勁，美擬出招阻華AI企業蒸餾

要聞盤點

1、美股三大指數周四（23日）全線收低，其中軟件板塊成為暴跌重災區，拖累納指下挫逾200點。標指及納指早段曾創出盤中歷史新高，但受巨企業績疲弱及中東戰局風險夾擊，大市最終轉跌收市。道指收市跌179.71點，或0.36%，報49310.32點；標指跌29.5點，或0.41%，報7108.4點；納指跌219.06點，或0.89%，報24438.5點。中國金龍指數跌173點。日經指數開報59448.5點，升0.13%。

2、美國總統特朗普稱已「徹底封鎖」霍爾木茲海峽，直至伊朗願意達成協議，並下令擊沉任何在海峽布雷船隻。美軍表示已攔截兩艘超大型油輪。據報德黑蘭部分地區啟動防空系統，若停火破裂，美國考慮打擊伊朗在霍爾木茲海峽的軍事能力。

3、特朗普重申，美方不急於結束對伊朗軍事行動，亦未設終戰時間表。他強調只有時機成熟且條款對美國及其盟友絕對有利，才會與德黑蘭達成和平協議。但另有媒體稱，據悉美國急於從戰爭抽身，最終新核協議約束力或弱於2015年伊核協議。

4、據報以色列國防部長卡茨23日表示，以色列已做好重啟與伊朗戰爭準備，「只等美國綠燈」。

5、據報伊朗革命衛隊強勢介入並架空溫和派，要求在美國全面解除封鎖前拒絕妥協，導致德黑蘭首席談判代表、國會議長卡利巴夫辭職，令未來談判進程增添阻力。

6、美國4月綜合採購經理指數(PMI)初值由3月50.3回升至52，優於預期50.6。服務業PMI由49.8升至51.3，重上50盛衰分界線之上，亦優於預期50.6。

7、美國勞工部周四公布，截至4月18日止當周新領失業救濟人數升至21.4萬人，較前周修訂後20.8萬人增加6000人，略高於市場預期21萬人。

8、OpenAI推出最新模型GPT-5.5，專為實際工作設計，公司稱該模型能更快理解用戶意圖，並承擔更多工作內容，特別在多步驟任務上表現出色，例如規劃、使用工具及自我檢查。

9、英特爾首季業績及第二季指引全面超預期，首季收入增長7%至136億美元，第二季指引收入138億至148億美元，股價盤後飆升近20%。

10、Meta內部宣布5月將裁員10%以提升效率及彌補人工智能高額支出；微軟據悉向約7%美國員工提供自願退休方案。

12、根據綜合消費物價指數，2026年3月香港整體消費物價按年升1.7%，低於預期1.9%，但高於1至2月平均升幅1.5%。經季節調整失業率由2025年12月至2026年2月的3.8%跌至3.7%，低於預期3.8%；就業不足率亦由1.7%跌至1.6%。

13、內地醫療器械公司天星醫療(01609)今日至下周三(24日)招股，計劃全球發售842.185萬股，當中約10%在港公開發售，每股作價98.5元，集資額最多約8.3億元，每手50股，入場費4974.67元。公司預期5月5日(星期二)掛牌，聯席保薦人為中信證券及建銀國際。

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