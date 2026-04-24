  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

開市Go | 美軍徹底封鎖霍峽，英特爾季績強勁，美擬出招阻華AI企業蒸餾

24/04/2026

要聞盤點

 

1、美股三大指數周四（23日）全線收低，其中軟件板塊成為暴跌重災區，拖累納指下挫逾200點。標指及納指早段曾創出盤中歷史新高，但受巨企業績疲弱及中東戰局風險夾擊，大市最終轉跌收市。道指收市跌179.71點，或0.36%，報49310.32點；標指跌29.5點，或0.41%，報7108.4點；納指跌219.06點，或0.89%，報24438.5點。中國金龍指數跌173點。日經指數開報59448.5點，升0.13%。

 

2、美國總統特朗普稱已「徹底封鎖」霍爾木茲海峽，直至伊朗願意達成協議，並下令擊沉任何在海峽布雷船隻。美軍表示已攔截兩艘超大型油輪。據報德黑蘭部分地區啟動防空系統，若停火破裂，美國考慮打擊伊朗在霍爾木茲海峽的軍事能力。

 

3、特朗普重申，美方不急於結束對伊朗軍事行動，亦未設終戰時間表。他強調只有時機成熟且條款對美國及其盟友絕對有利，才會與德黑蘭達成和平協議。但另有媒體稱，據悉美國急於從戰爭抽身，最終新核協議約束力或弱於2015年伊核協議。

 

4、據報以色列國防部長卡茨23日表示，以色列已做好重啟與伊朗戰爭準備，「只等美國綠燈」。

 

5、據報伊朗革命衛隊強勢介入並架空溫和派，要求在美國全面解除封鎖前拒絕妥協，導致德黑蘭首席談判代表、國會議長卡利巴夫辭職，令未來談判進程增添阻力。

 

6、美國4月綜合採購經理指數(PMI)初值由3月50.3回升至52，優於預期50.6。服務業PMI由49.8升至51.3，重上50盛衰分界線之上，亦優於預期50.6。

 

7、美國勞工部周四公布，截至4月18日止當周新領失業救濟人數升至21.4萬人，較前周修訂後20.8萬人增加6000人，略高於市場預期21萬人。

 

8、OpenAI推出最新模型GPT-5.5，專為實際工作設計，公司稱該模型能更快理解用戶意圖，並承擔更多工作內容，特別在多步驟任務上表現出色，例如規劃、使用工具及自我檢查。

 

9、英特爾首季業績及第二季指引全面超預期，首季收入增長7%至136億美元，第二季指引收入138億至148億美元，股價盤後飆升近20%。

 

10、Meta內部宣布5月將裁員10%以提升效率及彌補人工智能高額支出；微軟據悉向約7%美國員工提供自願退休方案。

 

12、根據綜合消費物價指數，2026年3月香港整體消費物價按年升1.7%，低於預期1.9%，但高於1至2月平均升幅1.5%。經季節調整失業率由2025年12月至2026年2月的3.8%跌至3.7%，低於預期3.8%；就業不足率亦由1.7%跌至1.6%。

 

13、內地醫療器械公司天星醫療(01609)今日至下周三(24日)招股，計劃全球發售842.185萬股，當中約10%在港公開發售，每股作價98.5元，集資額最多約8.3億元，每手50股，入場費4974.67元。公司預期5月5日(星期二)掛牌，聯席保薦人為中信證券及建銀國際。

 

開市Go | 美軍徹底封鎖霍峽，英特爾季績強勁，美擬出招阻華AI企業蒸餾

 

開市Go | 美軍徹底封鎖霍峽，英特爾季績強勁，美擬出招阻華AI企業蒸餾

 

開市Go | 美軍徹底封鎖霍峽，英特爾季績強勁，美擬出招阻華AI企業蒸餾

 

【你點睇？】有傳怡和擬收購百佳超市並與惠康合併。你認為合併最終有否可能實現？你認為是否有需要透過合併超前整合應對市場競爭加劇？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00027

銀河娛樂

33.040

異動股

03690

美團－Ｗ

82.250

異動股

01810

小米集團－Ｗ

31.260

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00027 銀河娛樂
  • 33.040
  • 03690 美團－Ｗ
  • 82.050
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 31.100
  • 06113 比特策略
  • 3.010
  • 00981 中芯國際
  • 64.100
股份推介
  • 06919 人瑞人才
  • 3.990
  • 目標︰$5.00
  • 06809 瀾起科技
  • 226.600
  • 目標︰$260.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 27.960
  • 目標︰$31.00
  • 00522 ASMPT
  • 164.700
  • 目標︰$180.00
  • 06682 範式智能
  • 38.200
  • 目標︰$50.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 493.600
  • 01024 快手－Ｗ
  • 43.680
  • 03988 中國銀行
  • 5.140
  • 00005 滙豐控股
  • 140.200
  • 00068 MANYCORE TECH
  • 28.200
報章貼士
  • 02273 固生堂
  • 29.860
  • 目標︰$32.00
  • 02718 明略科技－Ｗ
  • 245.000
  • 目標︰$260.00
  • 02259 紫金黃金國際
  • 156.600
  • 目標︰$175.00
熱炒概念股
即時重點新聞

24/04/2026 13:40  《寶島股市》台股收升逾3%報38932點創新高，台積電衝上2185元新天價

24/04/2026 14:40  《異動股》華虹飆17%中芯漲一成，台積電升半成帶動台股收漲逾千點

24/04/2026 14:25  《異動股》阿里午後升近2%，多家內地車企宣布接入千問AI

24/04/2026 14:21  《異動股》MINIMAX、智譜挫7%，美國擬出招阻內地AI企業蒸餾

24/04/2026 12:45  《午市前瞻》美伊擦槍走火機會細望市況漸脫戰事影響，小米AI發展慢拖累金山雲

24/04/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入85.98億元，買盈富基金沽吉利汽車

24/04/2026 09:08  【大行炒Ｄ乜】ASMPT獲多行睇好上調目標價，麥格理急貶比亞迪電子評級

24/04/2026 11:34  《財資快訊》美電升報7.8347，隔夜拆息較上日微軟至2.37%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

3分鐘熱炒股點評｜寧王新高驚現股東套現潮，留意一關鍵位置慎防回調新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

華誼兄弟 | FOCUS | 票房標杆盛極衰，「西遊降魔」終成魔新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 美伊擦槍走火機會細望市況漸脫戰事影響，小米AI發展慢拖累金山雲新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

深切悼念岑逸飛先生 新文章
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

2026 最新評測 │ 香港商家最常用 5 大網店平台，邊個最強？
人氣文章

政政經經．石鏡泉

特朗普又TACO新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

卵巢周圍有卵泡？認識多囊卵巢綜合症！研究：想要「性福」與「好孕」，竟然需要補充XX？新文章
人氣文章

Fashion Feature

2026金像獎紅地毯穿搭：衛詩雅、杜德偉奪最佳衣著！舒淇、章子怡氣場壓場
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

WW2026｜Patek Philippe 最受注目複雜新作：星空腕錶、Cubitus萬年曆、Nautilus 50週年限量座鐘
健康好人生 Health Channel
人氣文章
41歲中風醫案｜中醫針灸4組穴位，配合保健打通經絡重燃康復希望
人氣文章
面膜測試︱日本雜誌推薦8款凝膠面膜，一款獲A級保濕力最平$24/片
人氣文章
食油品質｜美國研究揭8成牛油果油混假變質，教你3招選對優質油
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2026 15:19
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2026 15:20
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2026 15:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/04/2026 15:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話24/04/2026
3分鐘熱炒股點評｜寧王新高驚現股東套現潮，留意一關鍵位置慎防回調
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美自毁科研長城，科學未來看中國

24/04/2026 11:38

大國博弈

特朗普又TACO

24/04/2026 08:10

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，匯立推港元定存優惠3個月最高2....

19/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區