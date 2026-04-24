盤前攻略｜美伊談判進死胡同美股高位回落，中概股急跌恒指料走軟

中東局勢轉趨緊張，伊朗革命衛隊強勢介入並架空溫和派，要求在美國全面解除封鎖前拒絕妥協，同時伊朗首都德黑蘭啟動防空系統應對小型無人機，似乎為應對美國潛在發動攻擊做好準備；而另一邊廂美國總統特朗普宣布已徹底封鎖霍爾木茲海峽，並下令海軍向伊朗布雷船隻開火。此外美國最新經濟數據好壞參半，最新一周首次申領失業金人數報21.4萬人，多過預期的21萬人，不過4月份製造業PMI初值升至54，好過預期的52.5。美股周四回落，道指一度下挫628點，全日收跌179點或0.4％，報49310點；納指低收219點或0.9％，報24438點；標普500指數收跌29點或0.4％，報7108點。

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反映中國概念股表現的金龍指數下跌2.47％。阿里巴巴跌3.46％，報131.70美元；京東跌2.06％，報29.98美元；百度跌1.43％，報121.53美元；理想無升跌，報18.65美元；小鵬跌6.30％，報15.90美元；蔚來跌3.09％，報6.28美元；嗶哩嗶哩跌2.63％，報22.17美元。

*夜期低水過百點，ADR普遍低走*

恒指夜期收報25802，跌119點，低水113點。ADR方面，美團(03690)ADR較港股低1.32％，折合82.0港元；長和(00001)ADR較港股低1.06％，折合64.1港元；騰訊(00700)ADR較港股低1.61％，折合487.2港元；小米(01810)ADR較港股低1.03％，折合30.9港元；港交所(00388)ADR較港股低0.82％，折合408.8港元；滙控(00005)ADR較港股低0.49％，折合140.4港元。





*中東局勢膠著，恒指走勢料偏軟*

恒指連跌兩天，昨天盤中最低見25840，盡殺牛證重貨區，過千張牛證跌入被強制收回範圍，但牛證最新街貨總數不跌反微升數十張至10690張。牛證重貨區退至25700至25799區間，總數974張，不過在25500至25599，以及25300至25399區間各自數量均達900以上，顯示好友意見分化。熊證街貨總數略增數十張至5901張，新增部分主要在新開的26100至26299兩個百點區間，以及隨後的兩個百點區間，其餘各組別均顯著減倉，顯示部分淡友先離場靜觀時局演變。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌64點，報25862，低水53點，預料恒指跟隨低開數十點。美國總統特朗普表示，雖然仍準備與伊朗談判，但不想倉促行事。他強調美軍對伊朗港口的封鎖百分之百有效，並已下令美軍對在霍爾木茲海峽水域布設水雷的船隻予以開火擊沉。另一方面，伊朗亦作好準備應對美軍襲擊。對峙局面暫時難以化解，談判預期繼續落空，短期內將繼續爆發零星衝突，尤其是圍繞戰略重地霍爾木茲海峽的控制。隔夜中概股弱勢，金龍指數下跌2.5％，預料港股走勢仍偏軟，惟20天線（約25632）料有較大支持。

撰文：經濟通市場組

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