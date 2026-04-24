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異動股 | 吉利跌3%車股全線受壓，據報內地銀行不再受理長期車貸

24/04/2026

異動股 | 吉利跌3%車股全線受壓，據報內地銀行不再受理長期車貸

 

 

　　吉利汽車(00175)現價跌3%，報22.96元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅7.8%。該股成交約2036萬股，涉資4.74億元。

 

　　汽車內捲持續，今年起不少車企陸續推出「七年低息」車貸方案吸引買家買車，包括特斯拉、小米、小鵬、理想、吉利銀河等都有推類似方案，打破傳統新車車貸一至五年常規期限。內媒《21世紀經濟報導》報道，近期多間車企的車貸年期正被收緊，多間車企己表明「七年方案」只會延續至本月。

 

　　報道引述小米汽車一名銷售人員展示其內部通知，接銀行側政策調整通知，全行業六年至七年期產品可能隨時停止受理，最多做至4月30日。報道又快又引述一名股份制銀行汽車金融人士透露，在銀行暫停車貸七年期貸款之際，融資租賃公司也傳出要求停貸。

 

　　此外，北京國際汽車展覽會今日開幕。今日到5月3日，將展出1451台展車，包含首發車181台，概念車71台。

 

　　車股普遍受壓；比亞迪(01211)跌2.3%，報101.1元；理想(02015)跌3.8%，報70.35元；小鵬(09868)跌0.7%，報61.65元；蔚來(09866)跌4.5%，報48.6元；零跑(09863)跌1.9%，報47.36元；長汽(02333)升1.4%，報13.13元。

撰文：經濟通市場組

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