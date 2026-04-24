港股 | 午市前瞻 | 美伊擦槍走火機會細望市況漸脫戰事影響，小米AI發展慢拖累金山雲

中東局勢轉趨緊張，伊朗革命衛隊強勢介入並架空溫和派，要求在美國全面解除封鎖前拒絕妥協，同時伊朗首都德黑蘭啟動防空系統應對小型無人機，似乎為應對美國潛在發動攻擊做好準備；而美國繼續封鎖霍爾木茲海峽，總統特朗普下令海軍向伊朗布雷船隻開火。雙方劍拔弩張，環球股市普遍走軟，恒指半日收報25862，跌52點或0.2%，主板成交近1261億元。恒生中國企業指數報8741，升8點或不足0.1%。恒生科技指數報4882，升17點或0.4%。

連敬涵：伊被動美主和料周末開火機會細，AI炒作抵銷油價利淡

最新據以色列媒體報道，代表伊朗參與與美國談判的首席談判代表卡利巴夫已辭職，被視為溫和派受挫的一大訊號。市場憂慮停火協議延長期間或會出現擦槍走火情況，推升油價，拖累環球市況。港股上午早段仍維持受壓，但跌穿20天線後有明顯支持，半日跌幅收窄至不足100點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，不認為本周末伊朗局勢會急劇惡化，始終美國總統特朗普傾向議和，而且5月臨近特朗普訪華之期，恢復開火對其訪華行程不利，故美方主動開火機會不會太大。同時，他亦相信伊朗處於被動，會出現截查船隻等行動，但亦不會於此時重新發起轟炸，故他預期短期內局勢將維持膠著。

受累戰事預期，油價近日明顯重拾升勢，突破下降通道。連敬涵坦言油價短期有可能回升，但他認為市場正開始逐步擺脫油價影響，因近期市場重點在於AI以及相關晶片發展，預期油價影響暫時會降低，即使油價緩慢回升，股市也可望藉住AI熱潮抵銷影響。

金山雲對小米高度依賴，後者AI發展滯慢齊搭沉船

「雷軍系」金山雲(03896)最新公布，因小米(01810)在AI及智能電動車等創新業務的需求超預期，將上調公司對小米服務年度上限，雲服務年度上限本年度會由31.38億元人民幣增至40億元人民幣，明年更由40.35億元人民幣大幅提升近五成至60億元人民幣。但金山雲股價不升反跌，市場解讀為對公司對小米依賴程度提升，後續發展都要全靠小米的AI發展。連敬涵分析指金山雲與小米同為「雷軍系」必然會多合作，如金山雲提高對小米依賴，變相小米AI發展對金山雲更為舉足輕重，儘管小米陸續推出AI大模型試用，AI領軍人物羅福莉都亮相背書，但至今仍未出現亮點讓市場有材料炒作，故此時金山雲高調提高與小米合作反而事倍功半。

連敬涵續指，因應小米AI發展一直滯後，金山雲官宣與小米加強合作反令市場思考，目前金山雲估值會否過高。金山雲本月最多曾升四成高見9.75元，累積較大升幅後借此消息回落亦不足為奇，目前股價已回落至10天線以下水平，如20天線都不保，有可能要面對更深調整。因此，他建議在小米AI發展有重大突破前，都不應對金山雲股價表現有太大期望。

撰文：經濟通通訊社市場組

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