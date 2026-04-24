異動股 | 華虹飆17%中芯漲一成，台積電升半成帶動台股收漲逾千點
24/04/2026
於14:40時，中芯(00981)價升9.8%，報64.2元，該股成交約1.64億股，涉資102.2億元，最高見65.3元，最低見57.65元；華虹(01347)升17.4%，報110.2元；ASMPT(00522)升7.1%，報165.4元。壁仞科技(06082)升7.4%，報47.8元；天數智芯(09903)升9.3%，報456元。
台灣金管會宣布放寬股票型基金與主動式ETF投資台積電上限，台積電今天收盤漲105元或升5%，盤中最高達2190元，收報2185元，帶動台股勁揚1218.25點，創史上第五大漲點，加權指數終場收在38932.4點，漲幅3.23%，成交金額新台幣10329.2億元。
另外，受惠AI基礎設施建設浪潮驅動伺服器晶片需求激增，隔夜美股英特爾第一季經營收入按年增長7%，勝預期；當中，數據中心及AI業務收入急增22%。經調整後每股盈利0.29美元，遠勝預期的0.01美元。集團預計，第二季經營收入將錄得138億至148億美元，較分析員預期的130.4億美元為佳；預計第二季經調整後EPS為0.2美元，市場估計為0.086美元。
撰文：經濟通市場組
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