一周部署 | 鮑威爾任內最後一舞，中資股密集發布首季業績

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

各國央行料按兵不動

接下來是央行周，美聯儲、歐央行、英倫銀行及日央將公布議息結果，由於美伊局勢變數仍相當大，油價暫時卡在100美元位置，央行普遍預計按兵不動，但若談判正式破裂美以重新攻擊伊朗，霍爾木兹海峽重啟無望，油價恐上漲至150美元水平，預計各國將不得不加息應對能源通脹。歐元區及英國由於經濟增長並無顯著起色，亦未能趕上AI投資熱潮，難有加息空間；油價上漲對日本衝擊更大，加息需求更為迫切，預期加息窗口會在6月或7月；至於今次是鮑威爾最後一次以美聯儲主席的身份參加的議息會議，在沃什接任前不會貿然減息或加息，至於沃什立場如何仍然未知，雖然他在聽證會上堅守貨幣政策獨立，且沒有發表鴿派觀點，但是特朗普迫切希望減息的立場必定對沃什有影響，畢竟任誰都不希望收到司法部的傳票。

美首季經濟增長復甦，AI投資帶動

在美聯儲完成議息後，美國將公布第一季GDP數據初值，去年第四季美國經濟增長大幅放緩，僅同比增長0.5%，但受AI投資帶動，市場預期第一季將重拾動能，年化增長率大概落在2.5%左右。雖然年初數據顯示消費者支出基本面較弱，但就業數據總體保持韌性，依然是支撐消費的主要力量。此前AI產業面對投資過熱的質疑，但隨著AI Agent及「龍蝦」產品逐漸普及，加上AI商用化逐漸落地，市場對AI大模型算力的需求愈來愈高，推動美國投資表現，今年AI基礎設施的資本支出預計高達6600億美元。但要留意的是，強勁的AI設備需求導致美國進口激增，可能部分抵銷投資對GDP的貢獻，而地緣政治引發的能源波動則是後續最大的不確定性。

車企捲到盡頭叫停超長車貸優惠

內地車企競爭進入修羅場，捲完成本捲售價，直至售價降無可降後，就開始捲車貸。特斯拉、小米(01810)、小鵬(09868)、理想(02015)及吉利(00175)等車企為搶奪市場佔有率，紛紛推出「七年超長低息車貸」，打破了傳統車貸最長五年期限慣例，但很快金融部門就已嗅到風險，車企不約而同自下月起不再提供七年期車貸。電動車相對燃油車維修成本更高，一旦需要更換電池，費用有可能高於舊車殘值，觸發保險報廢條款，而且電動車技術迭代極頻繁，前不久寧德時代(03750)才公布了最新電池閃充技術，電量由10%充至98%不需七分鐘，舊車型貶值速度快。綜上原因，一旦汽車貶值速度超過貸款本金償還速度，車主有可能選擇斷供，形成金融風險。北京車展開幕，但市場對車企新品已無太大期待，賣太便宜擔心毛利率受壓甚至虧損，賣太貴擔心無人問津，出海才是內地車企未來的方向。

比電業績料走樣，四大內銀最差時刻已過

中資企業接下來密集發布2026年首季度業績。新能源車龍頭比亞迪(01211)雖然有望達成其年銷量520萬輛的目標，但庫存壓力上升將導致批發銷量大幅下滑，與此同時智駕系統升級與快充研發會拉高物料成本，毛利率或輕微受壓，支撐估值的核心動力在於海外擴張；同系比亞迪電子(00285)因存儲晶片成本上升打擊手機銷量，下游疲軟拖累營收動能，管理層此前亦傳遞出2026年全年收入可能持平的保守訊號，不過公司積極開發AI伺服器零件與汽車電子產品，預計量產後能逐步抵消傳統業務的負面影響。

至於四大內銀工行(01398)、農行(01288)、中行(03988)、建行(00939)亦將發布首季業績，外資預計雖然仍受存量貸款重新定價的殘餘效應影響，但淨息差收窄幅度將小於2025年，支持淨利息收入復甦，最差階段大致過去。摩通預計內銀首季收入與利潤增長溫和改善，高盛則估計其覆蓋內銀的首季撥備前經營溢利按年升8%，四大行平均PPOP約升6%，反映市場對基本面修復已有共識。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

劉偉強：留意美股半導體風向，內銀料續吸資

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