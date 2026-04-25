美股收盤 | 納指及標普再破頂，英特爾狂飆近24%

美股周五（24日）收市表現呈個別發展，英特爾(US.INTC)首季業績遠超預期，股價日內暴升近24%，帶動納指與標指雙雙創下盤中及收市新高。然而，市場持續觀望於巴基斯坦舉行的美伊和平談判進展，地緣政治陰霾加上傳統板塊疲弱，拖累道指逆市微跌。

美股三大指數收市表現各異。道指跌79.61點，或0.16%，報49230.71點；納指大升398.09點，或1.63%，報24836.6點；標指則升56.68點，或0.8%，報7165.08點。

納指盤中最高曾升至24854.04點，而標指亦一度高見7168.59點，齊創盤中新高。總結本周表現，三大指數呈漲跌互現格局。納指累計全周上漲1.5%，標指微升0.55%，而道指則累計錄得0.44%的跌幅。

英特爾第一季總營收達到135.8億美元，按年增長7%，連續6個季度超出市場預期，其調整後每股盈利更按年大升123%，刺激股價收市升23.6%。

英特爾營收連續6季超出市場預期，上季調整後每股盈利更按年大升123%。(Shutterstock)

重磅股表現方面，英偉達(US.NVDA)升4.3%，亞馬遜(US.AMZN)升3.5%，Meta(US.META)升2.4%，微軟(US.MSFT)升2.1%，谷歌(US.GOOG)升1.4%，特斯拉(US.TSLA)升0.7%，蘋果(US.AAPL)跌0.9%。

美國司法部日內宣布，正式終止對聯儲局及現任主席鮑威爾涉及總部大樓翻新工程的刑事調查。市場普遍認為，司法部今次撤銷調查，主要目的是為特朗普提名的下任聯儲局主席人選沃什掃清國會確認程序上的障礙。

美伊籌備第二輪和平談判

據《新華社》報道，伊朗外交部長阿拉格齊率領的代表團已飛抵巴基斯坦首都伊斯蘭堡附近的努爾汗空軍基地。目前美伊正籌備第二輪和平談判，美國副總統萬斯亦已啟程前往巴基斯坦參與斡旋。然而，伊朗代表團傾向先與巴基斯坦總理夏巴茲進行會談，暫時避免與美方代表直接接觸。

國際油價在經歷受地緣政治刺激的急升後，出現高位獲利回吐。紐約期油價格跌1%，報每桶94.67美元。倫敦布蘭特期油則錄得約0.9%的升幅，報每桶106.15美元。

國際金價在每盎司4700美元附近反覆整固，現貨金報每盎司4718美元，升約0.5%；紐約期金報每盎司4736美元，微升0.2%。

美匯指數偏軟，大致在98.5至98.8區間上落，日內跌約0.2%至98.52。美元兌日圓匯價持續高企於159.3至159.8區間，進一步逼近160的心理及潛在干預關口，日內微跌0.1報159.4。歐元兌美元匯價反覆向上，報1.1717，升約0.3%。

撰文：經濟通國金組

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