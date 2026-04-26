港股 | 蕭猷華：建議吸納阿里巴巴

《套期保值》上周，港股雖然呈現反覆震盪的走勢，但整體仍屬大漲小回的格局。筆者早於3月底及4月初，已在本欄提及，中東戰事有望逐步緩和，並朝談判方向發展，預期港股在4月的走勢會逐步好轉。果然，恒生指數從3月31日的低位24559點一路上行，至上周五的收市位25978點止，累計上升1419點。

另一方面，A股的表現更為亮眼，上證綜合指數由3月23日的低位3794點起步，在1個月內穩步上行，並於上周觸及高位4114點。隨著市場信心獲得明顯提振，資金面情緒趨於穩定，市場普遍認為，美伊衝突對市場的影響只屬短期因素，難以扭轉A股延續「慢牛」的整體格局。

阿里巴巴旗下的阿里雲是中國領先雲計算服務商，直接受益AI算力需求爆發。(Shutterstock)

展望後市，美伊局勢反覆，但繼續朝向好方面發展。此外，人工智能(AI)算力需求在今年第一季出現明顯爆發，帶動上游產業需求大幅增加。阿里雲作為中國領先雲計算服務商，直接受益於AI上游產業的爆發，因此阿里巴巴(09988)的股價可受惠。恒生指數短期上望27000點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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