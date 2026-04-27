開市Go | 特朗普遭槍擊未遂，美伊次輪談判暫擱置，DeepSeek適配國產晶片

要聞盤點

1、美股周五（24日）收市表現呈個別發展，受英特爾首季業績遠超預期，股價日內暴升近24%，帶動納指與標指雙雙創下盤中及收市新高。然而，市場持續觀望於巴基斯坦舉行的美伊和平談判進展，地緣政治陰霾加上傳統板塊疲弱，拖累道指逆市微跌。美股三大指數收市表現各異。道指跌79.61點，或0.16%，報49230.71點；納指大升398.09點，或1.63%，報24836.6點；標指則升56.68點，或0.8%，報7165.08點。日經指數開報60132點，升0.06%。

2、周六（25日）在華盛頓希爾頓酒店舉行的白宮記者協會晚宴突發槍擊，美國總統特朗普及多名高級官員被緊急疏散。31歲的嫌犯攜帶多件武器，試圖衝破宴會廳外的安檢站，在與安保人員交火後被制服並拘捕，目前接受調查。特朗普認為此次事件與伊朗戰爭無關。

3、伊朗外長周六在巴基斯坦會見調解人，德黑蘭方面表示，美國是否真心推進外交解決方案仍有待觀察，不會在威脅和封鎖之下被迫進行談判。而特朗普取消了美國特使赴巴基斯坦會談行程，並稱伊朗領導層內部存在嚴重內訌和混亂。

4、美軍持續封鎖對進出伊朗港口的船隻實施全面封鎖，周六在阿拉伯海攔截了一艘與伊朗有關的船隻。

5、日本經濟產業省宣布，為應對中東地緣政治危機帶來的能源供應風險，將於5月1日起分階段啟動第二輪國家石油儲備釋放計劃。本次行動將釋放約580萬千升原油，預計耗資約5400億日圓。

6、日本總務省公布數據顯示，日本3月份全國核心消費者物價指數(CPI)按年上升1.8%，升幅較2月份的1.6%擴大0.2個百分點，為五個月來首度回升，符合部分市場預期。

7、密歇根大學公布，4月美國消費者信心指數終值報49.8，高於市場預期的48，亦優於初值的47.6，顯示月內信心有所修復，惟整體水平仍徘徊歷史低位附近。

8、英特爾公布2026年第一季度業績，期內營收達136億美元，按年增長7.2%，大幅超越分析師平均預期的約124億美元，較公司早前所給指引上限亦高出14億美元。非GAAP調整後每股盈利錄得0.29美元，遠超市場預期的0.01美元及去年同期的0.13美元。英特爾業績帶動盤前股價急升逾19%。這是英特爾連續第六個季度超越財務預期。富瑞發表最新研究報告，將英特爾(US.INTC)的目標價由原先的60美元大幅上調至80美元。

9、中國國務院上周五召開常務會議，研究科技創新有關工作，會議稱要錨定2035年建成科技強國的戰略目標，充分發揮新型舉國體制優勢，加快實現高水平科技自立自強。

10、外媒根據中國財政部數據計算得出，內地上月廣義公共支出同比下降2.5%，創去年10月以來最大降幅，而廣義財政收入成長3.4%，創7月以來最大增幅。

11、香港財政司司長陳茂波表示，香港股市今年以來IPO籌集資金超過1400億港元，新股集資額繼續位列全球首位。

12、中國家用醫療器械企業-可孚醫療(01187)(深:301087)今日至周四（30日）招股，計劃全球發售2700萬股，其中約10%在港公開發售，每股作價39.33元，集資額最高達10.62億元，每手100股，入場費3972.67元。公司預期於下周三（5月6日）掛牌，聯席保薦人為華泰國際及法國巴黎銀行。

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