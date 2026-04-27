  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

開市Go | 特朗普遭槍擊未遂，美伊次輪談判暫擱置，DeepSeek適配國產晶片

27/04/2026

要聞盤點

 

1、美股周五（24日）收市表現呈個別發展，受英特爾首季業績遠超預期，股價日內暴升近24%，帶動納指與標指雙雙創下盤中及收市新高。然而，市場持續觀望於巴基斯坦舉行的美伊和平談判進展，地緣政治陰霾加上傳統板塊疲弱，拖累道指逆市微跌。美股三大指數收市表現各異。道指跌79.61點，或0.16%，報49230.71點；納指大升398.09點，或1.63%，報24836.6點；標指則升56.68點，或0.8%，報7165.08點。日經指數開報60132點，升0.06%。

 

2、周六（25日）在華盛頓希爾頓酒店舉行的白宮記者協會晚宴突發槍擊，美國總統特朗普及多名高級官員被緊急疏散。31歲的嫌犯攜帶多件武器，試圖衝破宴會廳外的安檢站，在與安保人員交火後被制服並拘捕，目前接受調查。特朗普認為此次事件與伊朗戰爭無關。

 

3、伊朗外長周六在巴基斯坦會見調解人，德黑蘭方面表示，美國是否真心推進外交解決方案仍有待觀察，不會在威脅和封鎖之下被迫進行談判。而特朗普取消了美國特使赴巴基斯坦會談行程，並稱伊朗領導層內部存在嚴重內訌和混亂。

 

4、美軍持續封鎖對進出伊朗港口的船隻實施全面封鎖，周六在阿拉伯海攔截了一艘與伊朗有關的船隻。

 

5、日本經濟產業省宣布，為應對中東地緣政治危機帶來的能源供應風險，將於5月1日起分階段啟動第二輪國家石油儲備釋放計劃。本次行動將釋放約580萬千升原油，預計耗資約5400億日圓。

 

6、日本總務省公布數據顯示，日本3月份全國核心消費者物價指數(CPI)按年上升1.8%，升幅較2月份的1.6%擴大0.2個百分點，為五個月來首度回升，符合部分市場預期。

 

7、密歇根大學公布，4月美國消費者信心指數終值報49.8，高於市場預期的48，亦優於初值的47.6，顯示月內信心有所修復，惟整體水平仍徘徊歷史低位附近。

 

8、英特爾公布2026年第一季度業績，期內營收達136億美元，按年增長7.2%，大幅超越分析師平均預期的約124億美元，較公司早前所給指引上限亦高出14億美元。非GAAP調整後每股盈利錄得0.29美元，遠超市場預期的0.01美元及去年同期的0.13美元。英特爾業績帶動盤前股價急升逾19%。這是英特爾連續第六個季度超越財務預期。富瑞發表最新研究報告，將英特爾(US.INTC)的目標價由原先的60美元大幅上調至80美元。

 

9、中國國務院上周五召開常務會議，研究科技創新有關工作，會議稱要錨定2035年建成科技強國的戰略目標，充分發揮新型舉國體制優勢，加快實現高水平科技自立自強。

 

10、外媒根據中國財政部數據計算得出，內地上月廣義公共支出同比下降2.5%，創去年10月以來最大降幅，而廣義財政收入成長3.4%，創7月以來最大增幅。

 

11、香港財政司司長陳茂波表示，香港股市今年以來IPO籌集資金超過1400億港元，新股集資額繼續位列全球首位。

 

12、中國家用醫療器械企業-可孚醫療(01187)(深:301087)今日至周四（30日）招股，計劃全球發售2700萬股，其中約10%在港公開發售，每股作價39.33元，集資額最高達10.62億元，每手100股，入場費3972.67元。公司預期於下周三（5月6日）掛牌，聯席保薦人為華泰國際及法國巴黎銀行。

 

開市Go | 特朗普遭槍擊未遂，美伊次輪談判暫擱置，DeepSeek適配國產晶片

 

開市Go | 特朗普遭槍擊未遂，美伊次輪談判暫擱置，DeepSeek適配國產晶片

 

開市Go | 特朗普遭槍擊未遂，美伊次輪談判暫擱置，DeepSeek適配國產晶片

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01561

聯洋智能控股

0.038

異動股

03606

福耀玻璃

62.500

異動股

00175

吉利汽車

22.380

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01561 聯洋智能控股
  • 0.038
  • 03606 福耀玻璃
  • 62.500
  • 00175 吉利汽車
  • 22.380
  • 03320 華潤醫藥
  • 5.290
  • 01211 比亞迪股份
  • 106.000
股份推介
  • 02600 中國鋁業
  • 11.900
  • 目標︰$15.00
  • 01833 平安好醫生
  • 11.010
  • 目標︰--
  • 06919 人瑞人才
  • 3.990
  • 目標︰$5.00
  • 06809 瀾起科技
  • 259.200
  • 目標︰$260.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 28.440
  • 目標︰$31.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 478.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.200
  • 09992 泡泡瑪特
  • 156.100
  • 03750 寧德時代
  • 675.500
  • 00981 中芯國際
  • 68.250
報章貼士
  • 01184 時捷
  • 5.470
  • 目標︰--
  • 01378 中國宏橋
  • 35.040
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.200
  • 目標︰$158.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/04/2026 17:00  《盤後部署》港股成交回升有利大市打底，華能國電績前成交偏強有望突破

27/04/2026 18:07  寧德時代(03750)據報擬折讓最多7%配股，籌50億美元

27/04/2026 17:53  長江集團獨立股東大比數通過出售UKPN，待交易完成後將討論會否派發特別息

27/04/2026 17:24  港交所加推17隻股票每周期權，涵蓋泡泡瑪特及老鋪黃金等，6月中下旬分批登場

27/04/2026 16:39  藥明康德(02359)首季純利升26.7%至46.5億人幣

27/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出40.92億元，買中芯沽盈富基金

27/04/2026 09:01  【大行炒Ｄ乜】大和下調美團目標價，多行升洛鉬目標惟高盛看淡

27/04/2026 16:23  《財資快訊》美電升報7.8373，一周拆息較上日微軟至2.47%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

長江集團獨立股東大比數通過出售UKPN，待交易完成後將討論會否派發特別息新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 發改委禁外資收購Manus，AI智能眼鏡銷售額增五成新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

資源股｜洛鉬首季多賺近倍股價卻曾插半成，神華首季盈利倒退股價反更硬淨，資源股可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

特朗普又TACO 新文章
人氣文章

港是港非．李慕飛

宏福苑聽證會將成改革公僕僵化體制的有力依據新文章
人氣文章

娛樂

草蜢演唱會｜蔡一傑首揭腦癌，切除7cm惡性腫瘤積極治療，鼓勵同路人勿放棄新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

遺珠與經典：在香港國際電影節找回失之交臂的感動
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

降落世上最危險卻美麗的機場！走進幸福國度不丹，感受最大節慶、親睹國王風範
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

女人愈是優秀，愈被群眾打壓，熟齡女子就不配談擇偶條件嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
死過翻生｜美國女空軍43年前車禍，死亡13分鐘後復活，親述天使對話經歷
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2026 20:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/04/2026
長江集團獨立股東大比數通過出售UKPN，待交易完成後將討論會否派發特別息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

霍爾木茲扼住了誰的咽喉

27/04/2026 12:10

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

美自毁科研長城，科學未來看中國

24/04/2026 11:38

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區