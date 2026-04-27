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盤前攻略｜英特爾暴升23％支撐晶片股熱潮，日韓台股創新高料港股小幅向上

27/04/2026

　　美股上周五（24日）走勢分化，受英特爾財報勝預期兼財測強勁狂飆逾23％，全線晶片股炒作持續，英偉達亦飆逾4％創半年新高，費城半導體指數升逾4％。然而美國密歇根大學公布4月份消費者信心指數僅得49.8，仍徘徊歷史低位附近，反映經濟前景憂慮，道指跌79點報49230；納指升398點報24836，標普升56點報7165。

 

盤前攻略｜英特爾暴升23％支撐晶片股熱潮，日韓台股創新高料港股小幅向上

（Shutterstock圖片）

 

*中概股造好*

 

　　中概股普遍造好，阿里巴巴升3.13％報135.82美元，拼多多升0.27％報98.03美元，京東升0.97％報30.27美元，百度升5.91％報128.71美元，金山雲跌3.48％報16.35美元，萬國數據升4.23％報45.08美元，嗶哩嗶哩升0.36％報22.25美元，小鵬升4.78％報16.66美元，理想跌2.79％報18.13美元，蔚來跌1.11％報6.21美元，禾賽升6.38％報22.34美元，小馬智行升3.19％報10.69美元。

 

　　ADR造價較港股個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.61％，折合490.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.09％，折合31.2港元；美團(03690)ADR較港股高0.12％，折合82.6港元；友邦(01299)ADR較港股高0.55％，折合82.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.40％，折合140.6港元；港交所(00388)ADR較港股低0.01％，折合411.5港元。

 

*特朗普槍擊威脅未礙股市，貼價熊區加倉好友可趁勢偷挾*

 

　　上周五恒指夜期升76點報26041，較現貨高水63點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26016，升37點，較恒指現貨高水38點，恒指開市料輕微高開。

 

　　美國總統特朗普周末再次遇到槍擊威脅，但美國當局已即時拿下涉事開槍男子。美指期貨未見大幅波動，今早起亞太股市受惠晶片股炒作進一步向上，日韓台股市全線創新高，台股更大漲逾3%。港股上周20天線上日顯得到支持，但始終缺乏主題帶動，料將維持跑輸區內股市。參考恒指牛熊證街貨分布，上日反彈市後牛證街貨未見特別減倉或加倉，相對熊區貼價水平約26100至26199淨增539張對應期指張數街貨至790張，料吸引好友上攻殺穿肥熊區，料日內阻力見26200水平。

 

撰文：經濟通市場組

 

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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/04/2026 16:40
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