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AI大模型概念股｜DeepSeek新模型大減價，MINIMAX智譜獲大行力撐照樣急跌，可以點部署？

27/04/2026

　　內地人工智能(AI)初創公司深度求索(DeepSeek)宣布對新發布的V4模型推出限時2.5折優惠，市場憂慮將開啟新一輪價格戰，此前熱炒的AI大模型概念股MINIMAX((00100)及智譜(02513)今早（27日）分別最多插逾15%及6%，雖然它們於上周五（24日）DeepSeek發布新模型當天已齊跌9%，且有多間大行繼續唱好，但股價似乎仍未止跌，而兩隻股份自年初上市後累積升幅確實驚人，最多累升逾7倍，若仍看好想博反彈應如何部署？

 

AI大模型概念股｜DeepSeek新模型大減價，MINIMAX智譜獲大行力撐照樣急跌，可以點部署？

（AP圖片）

 

DeepSeek-V4預覽版上線並開源　V4-Pro模型推限時2.5折優惠

 

　　DeepSeek發布最新模型系列後，即宣布推出限時優惠。其中，DeepSeek-V4-Pro模型開始2.5折優惠，減價後每百萬Token輸入價僅需0.25元人民幣，較市場其他同類模型顯著便宜。DeepSeek指，輸入（緩存命中）最新價格為0.25元人民幣/百萬Token，原價為1元人民幣；輸入（緩存未命中）最新價格為3元人民幣/百萬Token，原價為12元人民幣，輸出價格為6元人民幣/百萬Token，原價則為24元人民幣，優惠期至5月5日。

 

　　DeepSeek上周五才宣布，全新系列模型DeepSeek-V4的預覽版本正式上線並同步開源。DeepSeek-V4擁有百萬字超長上下文，在Agent能力、世界知識和推理性能上均實現國內與開源領域的領先。模型按大小分為兩個版本：DeepSeek-V4-Pro和DeepSeek-V4-Flash。Deepseek表示，受限於高端算力，目前Pro的服務吞吐十分有限，預計下半年昇騰950超節點批量上市後，Pro的價格會大幅下調。

 

　　而據AI模型API聚合平台Open Router數據顯示，OpenAI最新推出的AI大模型GPT-5.5 Pro加權平均輸入價格為30美元/百萬Token，輸出價格為180美元/百萬Token，從輸入價格就和DeepSeek-V4-Pro相差超800倍。此外，與其他頂級模型對比，包括Anthropic Claude Opus系列、OpenAI GPT-5.4以及谷歌Gemini 3.1 Pro系列在內的主流大模型，其輸出價格區間通常在12至25美元/百萬Token，遠高於DeepSeek-V4-Pro的6元人民幣和V4-Flash的2元人民幣。

 

瑞銀：DeepSeek-V4加速國內運算資源採用　仍看好智譜MINIMAX等

 

　　瑞銀發表最新研報指，DeepSeek推出DeepSeek-V4模型預覽版，並將該模型開源。與以往單一模型更新不同，V4提供V4-Flash及V4-Pro兩個不同版本。就模型能力而言，Artificial Analysis數據顯示V4-Pro的整體模型智能水平，與國內新興AI實驗室旗艦模型大致相若。定價方面，高階版V4-Pro的定價略高於GLM-5.1，但在限時促銷折扣後價格更低；高性價比V4-Flash則在國內外模型中展現強勁的價格競爭力。此外，V4已針對代理型產品進行優化，如OpenClaw、Claude Code、OpenCode和CodeBuddy，印證互動模式正從聊天機器人轉向以行動為導向的工作流程。

 

　　該行預期DeepSeek-V4進一步鞏固中國模型在效率方面的優勢，並加速國內運算資源採用。鑑於V4分層策略以及AI需求激增，不特別擔心國內競爭加劇，仍看好智譜在編碼領域持續領先地位，MINIMAX在V4未著重強調的多模態領域的差異化定位，以及阿里(09988)與百度(09888)因雲端及晶片業務受惠於產業順風而展現的優勢。其中智譜及MINIMAX分別予目標價1160港元及1000港元，均予「買入」評級。

 

AI大模型概念股｜DeepSeek新模型大減價，MINIMAX智譜獲大行力撐照樣急跌，可以點部署？

（Shutterstock圖片）

 

摩通：市場對DeepSeek新模型競爭衝擊反應過度　維持智譜MINIMAX增持評級

 

　　摩通則指，DeepSeek-V4預覽版於上周五發布後，智譜及MINIMAX股價分別跌9%，市場解讀為對上市大模型公司的競爭衝擊。該行認為此屬過度反應，相反V4發布對行業屬順風而非零和衝擊，因發布強化了該行框架中的三個支柱：算力供應解鎖、定價紀律及結構性成本曲線壓縮，而相對競爭定位仍屬激烈而非重新平衡。DeepSeek-V4採用華為昇騰晶片，證明了國產晶片在前沿AI模型推理上的實際可行性，隨著國產晶片普及，智譜及MINIMAX將獲得更具成本效益的解決方案，提升將Token需求轉化為可計費收入的能力。V4的Pro/Flash分層定價(輸出價格差距約12倍)亦驗證了基於任務的變現邏輯，與智譜及MINIMAX現有策略一致。

 

　　摩通認為，DeepSeek-V4發布清除了4至5月最大的競爭負面催化劑，未來兩個月催化劑路徑轉為不對稱正面，包括指數納入（5月檢討、6月生效）、智譜納入港股通（6月初）、GLM-5.5及MINIMAX M3發布。該行建議趁回調收集，維持智譜及MINIMAX的「增持」評級，目標價分別為950港元及1100港元。

 

花旗：MINIMAX25至30年收入複合年增長率料達128%　予目標價1330元

 

　　另花旗首次覆蓋MINIMAX，給予「買入」評級，目標價1330元。該行指，MINIMAX即將推出的M3系列目標將實現智能突破，有望進一步釋放貨幣化潛力。結合強勁的Agentic應用場景，預期ARR增長將加速。除基於Token的貨幣化外，MINIMAX正朝向一個用於協調Agentic工作流的AI平台發展。預測2025至30財年收入複合年增長率達128%，並預期於2029年下半年轉虧為盈。

 

　　花旗研究預測，到2030年全球AI總可及市場將超過3.5萬億美元，由生成式AI的進步所推動。而該行料MINIMAX2025至30財年收入128%複合年增長率的預測，基於開放平台150%複合年增長率及AI原生產品114%複合年增長率，當中MiniMax Agent/生成式媒體（海螺）/伴侶應用（Talkie/星野）的複合年增長率分別為231%/130%/57%。預測MINIMAX2029年下半年轉虧為盈，毛利率由2026財年的30%擴張至2030財年的49%，營運費用對收入比率則由269%下降至37%。

 

溫傑：DeepSeek大減價恐引發內捲　MINIMAX智譜只宜小注買認購證

 

AI大模型概念股｜DeepSeek新模型大減價，MINIMAX智譜獲大行力撐照樣急跌，可以點部署？

（溫傑）

 

　　香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，DeepSeek去年橫空出現只是偷襲成功，當時大家發現原來中國也可做出那麼好的模型，還可節省很多成本，令美國同類型股份當時大跌，亦見有資金減持美國科技股，買回港股的科技股，去年初阿里就由約80元升至140元，但現時已低於140元，當刻若追入會輸錢。而現時其實仍是DeepSeek，只不過是不同模型版本，相信要重演 "DeepSeek Moment" 很困難。

 

　　溫傑又指，做大模型或AI其實很花錢，無論建設數據中心或所用晶片，全要用錢，若DeepSeek推出2.5折優惠大幅減價，大家又互相減價，恐會變成另一內捲市場，且現在沒見哪一間大模型公司有錢賺，只不過如智譜，模型出了一個又一個，令股價不斷上升，卻未有一個明確的盈利增長路線圖，競爭又愈來愈大，而價格是否有得升也未知。隨著近兩日有些突變，可先看是否短期變化抑或是長期趨勢，但若不計這兩日，很明顯大家覺得舊科技股很廢，另方面新科技股可能覺得很好但卻很貴，很難選擇，故MINIMAX及智譜等或可小注買入認購證「玩下」，輸了便止蝕，其中智譜正股100股一手，若股價1000元即買一手要用10萬元，自己就不夠膽用10萬元去買一隻近幾個月升了7倍的股份。

 

　　MINIMAX半日跌10.1%報699元，成交16.26億元；智譜跌3.37%報903.5元，成交11.09億元。其他AI新貴亦見回吐，天數智芯(09903)跌6.83%報425.8元，壁仞科技(06082)跌1.25%報45.72元，海致科技(02706)跌4.96%報49.04元。

 

AI大模型概念股｜DeepSeek新模型大減價，MINIMAX智譜

 

AI大模型概念股｜DeepSeek新模型大減價，MINIMAX智譜

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫傑分析，請按此

 

 

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