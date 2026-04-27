泡泡瑪特進軍家電跨界賣雪櫃，LABUBU首款冷藏箱全球限量999台，4.30開售

潮玩巨頭泡泡瑪特(09992)正式跨界家電領域，旗下熱門IP「LABUBU」再出新猷。公司近日在社交平台宣布，推出首款家電產品「THE MONSTERS生活家系列雪櫃」，分為Home款及House of the Monsters款兩個版本，每款全球限量999台，每台售價5999元人民幣，將於4月30日晚上10時起正式開售。

據了解，兩款雪櫃均擁有限定編號，採用多層精密套印工藝，還原THE MONSTERS藝術家龍家升原作的筆觸與質感，櫃面採用平嵌一體式無凹凸嵌合設計。銷售渠道方面，Home款僅在京東泡泡瑪特家電自營旗艦店發售，House of the Monsters款則同步登陸京東、天貓、抖音、小紅書、微信抽盒機及視頻號微信小店等平台。

內媒報道指，截至發稿前，京東平台預約人數逾2500人，淘寶加購人數逾800人，兩大平台預約總人數已超過3300人，反映粉絲對跨界產品的極高關注度。

新寶股份代工生產，涵蓋多款IP小家電

據悉，泡泡瑪特IP衍生小家電產品的代工企業為深交所上市公司新寶股份(深:002705)，雙方主要採用OEM模式合作，產品線涵蓋電水壺、咖啡機、電動牙刷、吹風機等，現階段已進入大規模備貨階段，目標市場規劃為先國內、後海外。

事實上，泡泡瑪特董事長兼行政總裁王寧於3月業績發布會上已預告，將於4月推出以IP為核心的衍生小家電產品，並在京東等電商平台發售。他還透露，集團將擴大旗下知識產權應用範圍，從玩具拓展至時尚、主題公園、影視等領域，以建立更具持續性的品牌系列。

此外，市場消息指，泡泡瑪特的甜品業務繼在泡泡瑪特樂園、泰國旗艦店以及多個快閃店試營運後，反應正面，預計今年上半年將正式落地獨立或聯名線下實體門店，進一步拓展IP變現的多元化場景。

撰文：經濟通採訪組

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