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據報滙豐檢討香港員工子女學費津貼，目前每年每名子女上限3.83萬美元

27/04/2026

　　《彭博》引述知情人士報道，滙豐控股(00005)正重新審視一項長期福利——為香港部分銀行家支付國際學校學費。此舉是該行全球統一福利標準及削減成本計劃的一部分。據悉，數百名員工享有這項福利，每年涉及成本高達數千萬美元。

 

據報滙豐檢討香港員工子女學費津貼，目前每年每名子女上限3.83萬美元

 

中級以上員工合資格，每名中學生每年獲補貼3.83萬美元

 

　　這家總部位於倫敦的銀行正在考慮多個選項，包括取消新入職員工的這項津貼，或調整總薪酬方案。知情人士強調，相關檢討已進行一段時間，尚未作出任何最終決定。

 

　　香港是滙豐最大的市場，也是唯一一個中級及以上員工可享有學費補貼的主要樞紐。該福利涵蓋95%的學費，每名小學生每年上限22萬港元，每名中學生每年上限30萬港元（約3.83萬美元）。然而，這項福利並未在其他主要樞紐提供，已成為倫敦總部與香港之間的緊張源頭。值得注意的是，滙豐近期全資擁有的本地子公司恒生銀行，其員工並不享有此項津貼。

 

　　在香港，國際學校學費是家庭的一項重大開支。疫情後，受香港人才簽證計劃吸引的大量內地專才湧入，進一步推高了學費。部分學校每年學費單計已超過26萬港元。許多高收入居民，尤其是外籍人士，視精英國際學校教育為提升子女未來成功機會的重要憑證。

 

行政總裁艾橋智狠削複雜性，滙豐正面臨十年最大重組

 

　　在行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）領導下，滙豐正進行十年來最大規模的重組，包括裁減數千個職位及削減管理層級。他最近接受彭博電視採訪時表示，在推動銀行簡化及靈活的過程中，他「對消除複雜性毫不留情」。今年2月，滙豐預期將提前六個月（即今年上半年）實現15億美元的成本節省目標，並將今年及未來兩年的有形股本回報率目標上調至17%或以上。

 

　　雖然滙豐的薪資及獎金不及華爾街競爭對手，但過去曾以會所會籍、低息按揭等豐厚福利吸引人才。然而，部分福利正逐步被淘汰，例如數年前已取消附帶大量保險保障的總經理頭銜。

 

　　滙豐發言人表示，該行致力於「根據員工表現，公平及具競爭力地獎勵他們」，並強調香港員工享有廣泛的專業發展機會，以及具競爭力的薪酬和福利待遇。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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