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港股 | 午市前瞻 | 議息及業績料對港股刺激有限，煤價走強緩和神華業績壓力

27/04/2026

　　美伊次輪談判暫時擱置，市場續觀望中東局勢發展，惟晶片股強勢，推動台韓股市創新高，日股市亦造好。恒指今早（27日）走勢反覆，繼續在26000點附近上落，早段最多曾跌過百點。惟亞太主要股市造好，港股科技股走強，恒指掉頭向上，半日收報26016，升38點或0.1%，主板成交超過1346億元。恒生中國企業指數報8794，升18點或0.2%。恒生科技指數報4966，升64點或1.3%。

 

港股 | 午市前瞻 | 議息及業績料對港股刺激有限，煤價走強緩和神華業績壓力

 

聶振邦：恒指本月料在25500點至26500點區間波動

 

　　本周環球市場焦點眾多，除了持續拉鋸的美伊談判，新一輪超級央行周將在本周拉開帷幕，包括美聯儲局、歐洲央行、英國央行等全球主要央行，另一邊廂，港美股亦將迎來業績期，美股巨頭蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、Meta等將於本周公布業績，港股方面有中海油(00883)、比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)、港交所(00388)。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，由於港股重磅科技股業績多集中於5月中下旬公布，本周放榜股份權重較小，預期對大市影響有限，恒指本月餘下時間估計將在25500點至26500點區間波動。至於美聯儲議息方面，利率期貨顯示超過九成機率維持利率不變，市場已提前反映此預期，故對港股影響亦不大。他認為，美聯儲局利率路徑的轉變，或需待6月新主席上任後才會逐漸清晰。

 

　　聶振邦強調，中東局勢始終是環球市場焦點，會通過油價及美元避險情緒影響股市。然而，由於港股恒指的權重股較少集中於AI或晶片等敏感產業，即使是騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)等大型科技股，業務也較為多元化，因此受地緣政治波動的直接衝擊相對較小。他認為，若中東緊張局勢突然升級，日本、韓國、台灣等地股市的波動可能比港股更明顯。但同樣因為成分股結構中缺乏這類高增長產業，即使環球股市走強，港股的上漲動能亦往往相對較緩。

 

煤炭價格前景抵消神華業績倒退影響

 

　　中國神華(01088)(滬:601088)公布，截至3月31日止第一季盈利約118.8億元人民幣，下跌11%，每股盈利59.1分人民幣。該集團指，營業收入704億元人民幣，升1.2%，因售電量增長導致售電收入增加，經營成本跌3%，因外購煤銷售量及其銷售成本增長，一般及行政費跌10.6%，因人工成本等減少，但研發費用升38%，及利息收入跌27%，經營活動現金淨流入174億元人民幣，跌15.5%。該集團指，首季自產煤及外購煤價格分跌3.3%及7.7%，銷量分跌0.6%及升21.2%。

 

　　業績公布後，神華股價表現硬淨，聶振邦指出，市場焦點已從過去業績轉向未來預期。業績反映的是截至3月底的表現，而自3月起中東局勢緊張推動國際油價持續上漲，市場預期第二季高油價環境將持續。煤炭作為石油替代品，其價格前景因而被看好，故投資者憧憬神華第二季或中期業績有望走強，此預期抵銷了首季盈利倒退對股價的負面影響。他進一步指出，神華自2024年起業績出現逐步改善的情況，相信次季盈利倒退將收窄至單位數。

 

　　對於神華的股價走向，聶振邦表示，其股價雖表現堅挺，但短期在50元附近將面臨較大阻力。目前股價約於47元，考慮到上行空間相對有限，建議可待回調至43至45元區間再作部署。他補充，若以股息率考量，神華超過6厘的股息確實具有吸引力。但若更看重股價的上漲潛力，則中煤能源(01898)或提供更佳的潛在回報。該股在3月中曾高見15.3元，目前股價尚未突破14元，從現價約13.9元計算，距離前期高位仍有一定上升空間。分析建議，可等待中煤能源回調至約13.5元水平再考慮吸納，並以前高位作為初步目標價。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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