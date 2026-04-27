資源股｜洛鉬首季多賺近倍股價卻曾插半成，神華首季盈利倒退股價反更硬淨，資源股可以點揀？

多隻資源股公布業績，其中洛陽鉬業(03993)首季盈利按年升近一倍至約78億元人民幣，收入亦增44%，大行指符合預期，花旗更上調目標價至29.3元，惟今日（27日）卻最多跌半成。中國神華(01088)首季盈利跌11%至約119億元人民幣，收入僅增約1%，股價卻只跌約1%。另中國宏橋(01378)附屬公司宏橋控股(深:002379)首季盈利升38%，惟中國宏橋最多跌逾4%。資源股應如何選擇？

（洛陽鉬業網頁截圖）

洛鉬首季盈利升97%收入增44% 大摩：季績符預期予目標價26.3元

洛陽鉬業公布，截至3月31日止第一季盈利約77.6億元人民幣，按年升96.65%，每股盈利36分人民幣，扣除非經常性損益之純利74.9億元人民幣，升90%。期內營業收入664億元人民幣，升44.3%，因主要產品價格上漲，以及生產運營管理能力穩步提升，主要產品產銷量增長，加權平均淨資產收益率9.06%，升3.57個百分點。期內銅銷量升47%，至18.3萬噸，鈷銷量跌91.8%，金銷量3.62萬盎司。

摩根士丹利發表報告指，洛陽鉬業第一季業績符合預期，淨利潤為78億元人民幣，相較於2025年第一季的39億元人民幣及2025年第四季的61億元人民幣，符合該行預期。公司第一季業績強勁，主因在於鎢與鉬在高價位下貢獻增加，以及儘管銅銷量下降，黃金業務仍保持穩定，予目標價26.3港元，評級「增持」。

美銀證券指，洛陽鉬業首季純利年增97%至77.6億元人民幣，符合該行預測。期內銅業務貢獻毛利約100億元人民幣，佔總產品毛利約63%，產量按年增長10%至18.8萬噸，銷量達18.2萬噸。集團維持2026年全年產量指引76至82萬噸不變。成本通脹仍是主要變數，維持其H股「買入」評級，目標價28港元。

花旗：上調洛鉬今明兩年盈測 以反映較高鈷鉬鎢價及較高銅產量

花旗表示，洛陽鉬業首季純利按年增長97%至78億元人民幣，按季增長28%，分別相當於市場及該行全年預測的24%及22%，大致符合預期。期內核心純利為75億元人民幣，按年增長91%，按季增長28%。盈利增長主要受惠於銅及鎢價上升，以及1月收購巴西金礦的貢獻。上調其2026及2027年純利預測3.2%及10.5%，至349億與351億元人民幣，以反映較高的鈷、鉬及鎢價預測，以及較高的銅產量預測，目標價由28.3港元上調至29.3港元，維持「買入」評級。

高盛稱，洛陽鉬業首季純利為77.6億元人民幣，按年增長97%；經常性純利為81億元人民幣，相當於該行全年預測的23%及市場共識的25%，略低於該行預期但符合市場共識。該行認為，巴西鈮及磷業務利潤遜預期，以及剛果銅礦業務因硫磺及能源價格上升導致單位成本增加，將拖累業績表現。惟當前估值具吸引力，估計現價反映2028年目標達成的銅價為每噸8615美元，較現貨價13300美元低35%，下調其2026至2028年經常性盈利預測3%至6%，H股目標價由27港元下調至25港元，A股目標價由28元人民幣下調至26元人民幣，維持H股及A股「買入」評級。

富瑞：洛鉬季績表現理想符預期 惟市場關注硫磺漲價對銅生產影響

富瑞指，洛陽鉬業首季稅後純利為78億元人民幣，按年增97%，按季增28%，表現理想兼符合預期。期內銅產量為18.8萬噸，按年增10%，集團重申全年產量指引76至82萬噸不變。鈷產量維持每季約3萬噸的正常水平，但受出口程序細節不明確影響，首季銷量僅為2000噸。

該行表示，市場關注中東局勢導致硫磺供應收緊及價格上升對銅生產的影響。管理層確認，旗下TFM礦場在硫酸方面自給自足，而KFM礦場則部分依賴外部供應。公司目前的硫磺庫存（包括在途貨物）足以支持生產至2026年第三季，短期營運不受影響。首季銅生產單位成本在按年及按季比較均錄得下跌，主要受惠於電力成本下降，予其H股目標價25港元，A股目標價26元人民幣，評級同為「買入」。

神華首季盈利跌11%收入增1% 大摩：料煤價次季續向上予目標價53.6元

中國神華公布，截至3月31日止第一季盈利約118.8億元人民幣，按年跌11%，每股盈利59.1分人民幣。期內營業收入704億元人民幣，升1.2%，因售電量增長導致售電收入增加，經營成本跌3%，因外購煤銷售量及其銷售成本增長，一般及行政費跌10.6%，因人工成本等減少，但研發費用升38%，及利息收入跌27%，經營活動現金淨流入174億元人民幣，跌15.5%。而首季自產煤及外購煤價格分跌3.3%及7.7%，銷量分跌0.6%及升21.2%。

（資料圖片）

摩根士丹利指，中國神華首季純利按年跌11%，按季則跌23%，符合市場預期。期內煤炭均價按年跌4%，而第三方煤炭銷量按年增21%亦推高了銷售成本。公司已將今年的資本開支預算由380億元人民幣大幅上調至560億元人民幣，主要用於資產注入帶來的項目。而煤價自今年2月起持續上漲，反映市場預期進口減少、中東地緣政治緊張以及國內需求改善。預期5月電廠將開始為夏季用電高峰補庫存，煤價於第二季將繼續向上，予公司「增持」評級，目標價53.6港元。

花旗：神華首季純利遜預期 瑞銀：收購母公司資產後上調營運目標

花旗稱，中國神華首季純利按年跌11%至119億元人民幣，按季亦跌8%，分別相當於該行及市場全年預測的20%及21%，低於預期，主要由於聯營公司利潤貢獻低於預期及少數股東權益佔比較高。若撇除一次性項目，核心純利估計為119億元人民幣，按年跌8%，但按季反彈25%。而神華收購母公司資產後，已上調2026年商業煤產量及銷量指引55%及42%至5.134億噸及6.181億噸，發電量指引亦上調29%至2881億千瓦時，維持「買入」評級，目標價54.7港元。

瑞銀表示，中國神華首季股東應佔利潤為118.85億元人民幣，按年跌11.1%，達到該行及市場對2026年全年盈利預測的22%，大致符合預期。而集團收購中國能源及西部能源資產後，大幅上調2026年營運目標，其中商業煤產量目標上調55%至5.134億噸，煤炭銷量上調42%至6.181億噸，發電量上調29%至2881億千瓦時，並將2026年資本支出計劃由380億元人民幣上調至560億元人民幣，予「中性」評級，目標價48港元。

中國宏橋附屬宏橋控股首季盈利升38% 收入增3%

中國宏橋公布，間接持有88.99%股權的附屬宏橋控股截至3月31日止第一季盈利約67.6億元人民幣，按年升37.56%，每股盈利51.86分人民幣，扣除非經常性損益之純利67.9億元人民幣，去年同期扣除非經常性損益之虧損5942萬元人民幣。

集團指，宏橋控股首季營業收入409億元人民幣，升3.2%，加權平均淨資產收益率13.81%，升2.93個百分點。經營活動產生的現金流量淨額92.4億元人民幣，升15.78%。

陳政深：若地緣政局因素消退資源價格或較大調整 宏橋較值博洛鉬風險最大

（陳政深）

艾德金融執行董事陳政深表示，幾隻出了業績的資源股建議揀中國宏橋，惟不要忘記其股價已累積了一定的升幅，2025年中時只不過十數元，現已升了近一倍。中國宏橋或整個資源板塊股價向上多少與資源價格向上因素有關，但資源價格很波動，一旦地緣政局因素消退，資源價格有機會出現較大調整，這會直接影響此類股份走勢，要小心此方面風險。不過，若論估值，中國宏橋回至現水平，估值不算太誇張，而資源股尤其一些非貴金屬的資源股，其市盈率一般為中至高單位數，中國宏橋現屬於中性水平；其預測股息率超過7厘，但這屬一般資源股正常水平，不算特別高，要考慮上升空間有多大，不過從現時估值角度來看起碼較安全。

至於神華，陳政深指，公司主要造煤，未來前景有多大令人懷疑，從中期角度看，煤始終不是可再生能源，屬較傳統能源，這令其未來受國策幫助機會相對小。再者，其整體業績不是很好，自己始終相信基本因素，神華升至現水平，估值不算特別便宜，若純粹跟風炒無所謂，但現價要博再升10至20%難度很大。不過，洛鉬反而更危險，其表現一向較飄忽，公司主要造三元稀土金屬，會受國策影響，亦受整體電池需求影響，而且影響它的因素很複雜，不是單純相關金屬價格上升它就當炒，因牽涉國策、國家安全，以及牽涉科技政策改變等，因看不到單一明顯相關因素，所以更難炒，其波幅可能最大，雖未至於不宜沾手，但風險最大。

洛鉬今日跌3.03%收報18.25元，至於其他銅礦股，江西銅(00358)無升跌報37.28元，紫金礦業(02899)跌1.58%報36.22元，五礦資源(01208)跌2.76%報8.82元。中國神華則跌1.21%報47.26元，其他煤炭股亦普遍向下，中煤能源(01898)跌1.59%報13.61元，兗礦能源(01171)跌2.22%報14.98元，MONGOL MINING(00975)跌3.31%報9.64元。中國宏橋跌3.74%報35.04元，至於其他鋁業股，中國鋁業(02600)跌0.75%報11.9元，俄鋁(00486)升3.51%報4.42元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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