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招商局集團據報加入長和港口出售交易談判

27/04/2026

　　據《彭博》引述知情人士表示，港口營運商招商局集團正在洽談，加入收購長和(00001)旗下數十個港口的財團，此舉為這筆一度因中美地緣政治緊張而陷入停滯的交易重新注入動力。

 

招商局集團據報加入長和港口出售交易談判

 

　　知情人士透露，招商局加入談判，可能有助於支持另一家國有企業中國遠洋海運集團為該交易提供融資。由於一次性獲得超過40個港口資產的機會相當罕見，兩家公司均對收購這些資產表現出濃厚興趣。

 

　　知情人士稱，鑑於情況複雜且需獲得中美兩國批准，談判要有所推進可能需要時間。包括財團結構在內的細節尚未最終確定，且可能會有變動。該財團目前還包括美國投資公司貝萊德旗下的GIP基金和意大利億萬富豪Gianluigi Aponte的Terminal Investment Ltd。

 

　　報道指，目前尚不清楚該協議是否仍包括巴拿馬運河附近的兩個港口，該國最高法院今年早些時候裁定，授予長和運營巴拿馬運河附近兩個港口的合同違反憲法。

 

　　招商局集團、中遠集團、長和及Aponte家族旗下的MSC Mediterranean Shipping Co﹒（控制Terminal Investment）的代表均未回應置評請求。貝萊德發言人不予置評。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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