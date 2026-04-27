  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯

異動股 | 潤地跌3%龍湖跌2%，大摩對內地二手樓成交回暖可持續性存疑

27/04/2026

異動股 | 潤地跌3%龍湖跌2%，大摩對內地二手樓成交回暖可持續性存疑

 

 

　　內房板塊普遍受壓，潤地(01109)跌2.9%，報31.28元，龍湖(00960)跌2.1%，報8.07元，中國金茂(00817)跌3.2%，報1.52元，萬科企業(02202)跌1.4%，報2.85元。

 

　　摩根士丹利研究報告指出，由於低基數效應，中國包括北京、上海在內的部分一二線城市自3月以來二手房成交成長加快，但回升態勢能否持續仍存在疑問，且現階段看復甦向三四線及以下城市擴散的態勢並不明朗。

 

　　該行指出，部分城市二手房銷售改善的原因包括政策刺激、低總價房源的租金回報率改善，以及2025年四季度以來被壓抑的需求釋放等。在政策效應減弱且二季度淡季居民情緒可能再度走弱的背景下，住房銷售或降溫；良好數據維持數月方能證明當前這輪回暖並非過去幾年中多次出現的又一次「假啟動」。

 

　　調查顯示，居民在經歷長期市場低迷後，不再將住房視為良好的投資工具，未來各城市房價同漲同跌的歷史模式可能難以延續。在大多數一二線城市實現企穩之前，中國整體住房市場的貝塔值仍將維持在負值區間。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01561

聯洋智能控股

0.038

異動股

03606

福耀玻璃

62.500

異動股

00175

吉利汽車

22.380

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01561 聯洋智能控股
  • 0.038
  • 03606 福耀玻璃
  • 62.500
  • 00175 吉利汽車
  • 22.380
  • 03320 華潤醫藥
  • 5.290
  • 01211 比亞迪股份
  • 106.000
股份推介
  • 02600 中國鋁業
  • 11.900
  • 目標︰$15.00
  • 01833 平安好醫生
  • 11.010
  • 目標︰--
  • 06919 人瑞人才
  • 3.990
  • 目標︰$5.00
  • 06809 瀾起科技
  • 259.200
  • 目標︰$260.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 28.440
  • 目標︰$31.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 478.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.200
  • 09992 泡泡瑪特
  • 156.100
  • 03750 寧德時代
  • 675.500
  • 00981 中芯國際
  • 68.250
報章貼士
  • 01184 時捷
  • 5.470
  • 目標︰--
  • 01378 中國宏橋
  • 35.040
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.200
  • 目標︰$158.00
熱炒概念股
即時重點新聞

27/04/2026 17:00  《盤後部署》港股成交回升有利大市打底，華能國電績前成交偏強有望突破

27/04/2026 18:07  寧德時代(03750)據報擬折讓最多7%配股，籌50億美元

27/04/2026 17:53  長江集團獨立股東大比數通過出售UKPN，待交易完成後將討論會否派發特別息

27/04/2026 17:24  港交所加推17隻股票每周期權，涵蓋泡泡瑪特及老鋪黃金等，6月中下旬分批登場

27/04/2026 16:39  藥明康德(02359)首季純利升26.7%至46.5億人幣

27/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出40.92億元，買中芯沽盈富基金

27/04/2026 09:01  【大行炒Ｄ乜】大和下調美團目標價，多行升洛鉬目標惟高盛看淡

27/04/2026 16:23  《財資快訊》美電升報7.8373，一周拆息較上日微軟至2.47%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

長江集團獨立股東大比數通過出售UKPN，待交易完成後將討論會否派發特別息新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 發改委禁外資收購Manus，AI智能眼鏡銷售額增五成新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

資源股｜洛鉬首季多賺近倍股價卻曾插半成，神華首季盈利倒退股價反更硬淨，資源股可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜港股連失多條平均線科技股無力 | 恒瑞醫藥純利升兩成惟百天線難突破？
人氣文章

港是港非．李慕飛

宏福苑聽證會將成改革公僕僵化體制的有力依據新文章
人氣文章

足球俱樂部．主教練

榜首大戰，曼城贏信心戰術；力爭反彈，槍手強攻紐卡素新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

出軌之後重建婚姻，可否與第三者保持朋友關係？
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

WW2026｜Grand Seiko、Credor、Behrens 三大亞洲品牌亮點直擊
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

星級中菜廳永翠宮糅合江浙 × 粵菜：嶺南三寶燉三套鴨湯、翡翠芙蓉文思松葉蟹、英紅九號茶燻雞，舌尖上的江南春意！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜施明設靈李家鼎暴瘦現身，步履蹣跚需攙扶惹健康隱憂新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2026 20:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話27/04/2026
長江集團獨立股東大比數通過出售UKPN，待交易完成後將討論會否派發特別息
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

霍爾木茲扼住了誰的咽喉

27/04/2026 12:10

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

美自毁科研長城，科學未來看中國

24/04/2026 11:38

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區