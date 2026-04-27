異動股 | 潤地跌3%龍湖跌2%，大摩對內地二手樓成交回暖可持續性存疑

內房板塊普遍受壓，潤地(01109)跌2.9%，報31.28元，龍湖(00960)跌2.1%，報8.07元，中國金茂(00817)跌3.2%，報1.52元，萬科企業(02202)跌1.4%，報2.85元。

摩根士丹利研究報告指出，由於低基數效應，中國包括北京、上海在內的部分一二線城市自3月以來二手房成交成長加快，但回升態勢能否持續仍存在疑問，且現階段看復甦向三四線及以下城市擴散的態勢並不明朗。

該行指出，部分城市二手房銷售改善的原因包括政策刺激、低總價房源的租金回報率改善，以及2025年四季度以來被壓抑的需求釋放等。在政策效應減弱且二季度淡季居民情緒可能再度走弱的背景下，住房銷售或降溫；良好數據維持數月方能證明當前這輪回暖並非過去幾年中多次出現的又一次「假啟動」。

調查顯示，居民在經歷長期市場低迷後，不再將住房視為良好的投資工具，未來各城市房價同漲同跌的歷史模式可能難以延續。在大多數一二線城市實現企穩之前，中國整體住房市場的貝塔值仍將維持在負值區間。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇