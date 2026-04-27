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HKTVmall推出85折優惠回應超市競爭，王維基稱「要睇吓邊個先投降」

27/04/2026

　　香港科技探索(01137)旗下HKTVmall宣布，昨日（26日）推出85折大型優惠，涵蓋過百萬款產品，公司稱，近期傳統超市競爭激烈，大型連鎖超市分別推出不同優惠如88折等，因此HKTVmall以「85折+ 極致便利」回應，而今次優惠覆蓋超市、個人護理、美妝、寵物、母嬰用品，以上類別消費共滿999元，並輸入優惠碼「8WEEKEND」，即享額外85折。

 

HKTVmall推出85折優惠回應超市競爭，王維基稱「要睇吓邊個先投降」

 

　　香港科技探索行政總裁（香港）周慧晶表示，超市大戰打得火熱，明白市民最需要「平靚正＋方便」的選擇。公司指，於今年首4個月，傳統超市已進行多次折扣活動，HKTVmall一直以穩定優惠及網上優勢，成為市民日常購物首選。今次85折大型優惠正正回應市場需求，

 

　　此外，港科探索副主席兼行政總裁王維基亦於較早前在社交媒體發文，表示30年前他起家時，由城市電訊到香港寬頻(01310)是靠打減價戰，當年只有100萬元資金也不怕大財團；而今天HKTVmall坐擁數以十億流動資產，沒有負債，每年EBITDA（息稅折舊攤銷前盈利）淨賺3億元，「要睇吓邊個先投降」。至於網友問甚麼時候再派息，王維基則回應「減價戰有排打」。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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