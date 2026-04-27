異動精選 | 晶片股熱爆助韓台股破頂中芯領漲，憂DeepSeek減價引內捲大模型概念股捱沽
27/04/2026
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
27/04/2026
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
更多財經熱話
2026-04-27
2026-04-27
2026-04-27
2026-04-27
2026-04-27
2026-04-27
2026-04-27
延伸閱讀
27/04/2026 17:00 《盤後部署》港股成交回升有利大市打底，華能國電績前成交偏強有望突破
27/04/2026 18:07 寧德時代(03750)據報擬折讓最多7%配股，籌50億美元
27/04/2026 17:53 長江集團獨立股東大比數通過出售UKPN，待交易完成後將討論會否派發特別息
27/04/2026 17:24 港交所加推17隻股票每周期權，涵蓋泡泡瑪特及老鋪黃金等，6月中下旬分批登場
27/04/2026 16:39 藥明康德(02359)首季純利升26.7%至46.5億人幣
27/04/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出40.92億元，買中芯沽盈富基金
27/04/2026 09:01 【大行炒Ｄ乜】大和下調美團目標價，多行升洛鉬目標惟高盛看淡
27/04/2026 16:23 《財資快訊》美電升報7.8373，一周拆息較上日微軟至2.47%
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/04/2026 20:25
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N