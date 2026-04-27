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恒指全日跌52點收報25925，騰訊跌3%，晶片股高走中芯收升6%

27/04/2026

恒指全日跌52點收報25925，騰訊跌3%，晶片股高走中芯收升6%

 

 

　　中東局勢未明朗，加上本周即將迎來央行超級周，美歐英日多地央行議息，市場觀望氣氛濃厚，港股全日走勢反覆。雖然晶片股維持強勢，惟龍頭科技股午後走勢向下，拖累恒指午後倒跌。恒指全日收報25925，跌52點或0.2%，主板成交超過2516億元。恒生中國企業指數收報8756，跌19點或0.2%。恒生科技指數收報4939，升37點或0.8%。

 

　　騰訊(00700)旗下騰訊雲宣布QClaw發布v0.2.14版本更新。據介紹，這是該項目迄今為止力度最大的一次版本更新。不過，騰訊股價走軟，收市跌3%，報478.6元；阿里(09988)亦跌1.2%，報130.2元。

 

　　英特爾(US.INTC)財報勝預期兼唱好前景，上周五股價急升逾兩成，帶動晶片股炒作持續。此外，央視指DeepSeek新模型發布緩慢，旨在深度適配國產晶片生態。晶片股全天維持強勢，中芯(00981)升6.1%，報68.25元；華虹(01347)升6%，報114.6元。

 

　　百度(09888)旗下智能雲則率先宣布百度千帆可適配DeepSeek-V4預覽版API服務，對外定價與DeepSeek官方保持一致。百度升3.5%，報125.7元。

 

　　比亞迪(01211)預計於明日發布首季業績。該股績前股價炒高，收升4.7%，報106元。

 

　　國藥(01099)首季淨利潤約14.14億元人民幣，按年跌約2.95%。期內，錄得營業收入約1407.66億元人民幣，按年微跌約0.63%。國藥跌3.8%，報18.49元。

 

　　金風科技(02208)首季盈利9億元人民幣升60%，集團申請發行不超過20億元人民幣票據，該股收升7.3%，報16.91元。

 

　　滙豐環球研究報告指，舜宇光學(02382)新業務尚未完全反映在當前股價上，略升目標價至86.9元，舜宇光學科技升5%，報66.6元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、中芯及阿里；騰訊成交217.36億元；中芯成交119.71億元；阿里成交68.2億元。

撰文：經濟通市場組

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