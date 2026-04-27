長江集團獨立股東大比數通過出售UKPN，待交易完成後將討論會否派發特別息

長江集團稱，其獨立股東大比數通過出售英國配電商UKPN。長江基建(01038)、電能實業(00006)、長江實業(01113)及長江和記(00001)於今日（27日）分別舉行股東特別大會，會上各公司獨立股東均以大比數通過有關出售決議案，贊成票比例分別為：長江基建99.99995%、電能實業99.8893%、長江實業99.9988%及長江和記98.5801%。UKPN現時由長江基建及電能實業分別持股40%，長江實業佔20%權益。

長建聯席董事總經理兼執行董事、電能實業主席暨長和執行董事甄達安（網上截圖）

長江基建聯席董事總經理兼執行董事、電能實業主席暨長江和記執行董事甄達安在股東特別大會上指出，對於為何出售，他稱原本無意出售，而是買家主動提出收購建議，且出價非常吸引，因此認為接受買家的收購建議，最符合股東利益。至於會否派發特別股息時，他稱，待交易完成後，董事會將會討論有關事項。

長建估算賺近6倍總現金回報

至於出售UKPN所得款項之用途，甄達安則表示，在現今動盪的時勢，正是「現金為王」，具備充裕資金，將為其開啟未來的各種選擇和機遇，並使集團穩健的財務狀況提升至更雄厚的狀態。

公司估算，相比原本的投資是次出售作價連UKPN多年來提供的股東分派，長江基建可賺取近6倍之總現金回報。

出售UKPN可以「現金為王」

甄達安亦曾表示，這宗交易體現了長江基建與UKPN多年來共同創建的價值，也突顯了長江基建作為投資暨營運者，在建立和管理可靠、以客為本兼高效的公用事業公司上，深具實力。

資料顯示，UKPN擁有並經營位於倫敦、英格蘭東南部及東部的電網，為2000萬人口提供服務。該公司亦透過UK Power Networks Services經營非受規管業務，包括設計、建造、擁有和營運私營電網，客戶包括公營及私營機構。

交易企業價值為1768億港元，料6月底前完成

公司提到，由長建牽頭財團於今年2月就出售英國配電商UKPN，與上市法國公用事業企業Engie達成協議，交易企業價值為1768億港元（168.38億英鎊），今在長江集團的公司股東特別大會以大比數獲通過，交易預期最遲於2026年6月底前完成。

撰文：經濟通採訪組

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