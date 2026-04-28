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開市Go | 白宮評估伊朗提議，發改委叫停Manus出售，寧德擬在港配股

28/04/2026

要聞盤點

 

1、美股周一（27日）收市個別發展，受企業首季業績表現強勁，以及中東戰局降溫，標指與納指同創歷史新高，道指則輕微向下。美股三大指數走勢出現分化，道指收市跌62.92點，或0.13%，報49167.79點；標指升8.83點，或0.12%，報7173.91點；納指升50.5點，或0.2%，報24887.1點。在尾市時段，標指與納指分別高見7178.74點及24899.37點，齊創盤中新高。日經指數跌0.35%。

 

　2、白宮表示，特朗普與幕僚正在討論伊朗的最新和平提議，核問題是美國的紅線之一，特朗普將就此事發表講話。

 

3、發改委禁止Meta收購內地AI初創公司Manus，要求當事人撤銷交易。此前Meta尋求以20億美元價格收購Manus，中國商務部今年1月表示，將聯同相關部門對Meta收購Manus展開評估和調查，以確定交易是否違反技術出口管制。

 

4、白宮記者協會晚宴槍擊案嫌疑人首次在聯邦法院出庭，被控企圖刺殺特朗普。

 

5、10年期美國國債孳息率上揚2.8個點子，報4.338%，逼近4.34%。在霍爾木茲海峽的緊張局勢升級，加上美國總統特朗普下令加強應對下，10年期債息上周已創下自3月中旬以來的最大單周升幅。

 

6、微軟與OpenAI同意取消微軟對OpenAI模型的獨家銷售權，這一調整將為ChatGPT開發商與亞馬遜等雲計算競爭對手達成合作打開大門。

 

7、阿里巴巴(09988)周一宣布，旗下最新多模態影片生成模型「HappyHorse 1.0」正式開啟灰度測試，並已率先接入千問App供大眾用戶直接體驗。

 

8、中國擬修訂企業國有資產法，草案修改71條、新增32條，共九章109條，主要修改內容包括完善中國特色現代企業制度、完善企業國有資產管理監督體制等，為條例實施17年來首次修訂。

 

9、寧德時代(03750)據悉擬通過在香港配股籌資約50億美元，將成為今年以來香港市場最大股權融資，配售價據悉為每股628.20港元。

 

開市Go | 白宮評估伊朗提議，發改委叫停Manus出售，寧德擬在港配股

 

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