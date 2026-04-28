寧德時代 | 擬配股抽水392億元股價急插近7%，仍獲大行唱好可趁機吸？

動力電池龍頭寧德時代(03750)(深:300750)公布大手配股集資近392億元，配售價較上日收市價折讓7%，集資所得主要用於加速全球新能源布局，集資規模亦與早前傳聞相若，惟股價今早（28日）照樣急插，最多跌逾9%，一度失守配售價628.2元，半日仍跌近7%，為表現最差藍籌。不過，有大行繼續唱好，指公司完成配股移除主要懸念，可否趁股價回調吸納？

（AP圖片）

擬折讓7%配股集資近392億元 用於加速全球新能源布局

寧德時代公布，擬向不少於六名承配人配售6238.5萬股新股，佔公司擴大後股份約1.36%，每股628.20元配售，較公司上日收市價675.5元折讓約7%，集資總額約391.9億元。公司指，所得款項將用於全球新能源項目建設、零碳業務布局、研發投入，以及補充營運資金，以加快推進全球化戰略及鞏固行業領先地位。

配售事項毋須股東批准，將根據一般授權發行，惟須待聯交所批准股份上市及買賣等條件達成後方告完成。公司亦承諾配售完成後90日內不再進行股份發行。公司表示，鑑於全球電動化及儲能需求持續強勁，是次集資有助加速海外產能建設及供應鏈布局，提升長遠競爭力。彭博引述知情人士指，寧德時代配售交易獲追捧，有超過150名投資者認購，稱對沖基金、主權財富基金和現有股東都給予支持。

與海博思創達成3年60GWh鈉電池訂單合作 為全球迄今規模最大

另外，寧德時代與海博思創(滬:688411)昨日（27日）在福建寧德簽署儲能鈉離子電池戰略合作協議，雙方達成三年60GWh鈉離子電池訂單合作，為全球迄今規模最大鈉離子電池訂單，將於今年底規模化量產。

寧德時代表示，此次合作標誌著公司已攻克鈉離子電池量產全鏈條難題，具備規模化交付能力，將開啟全球鈉電產業規模化爆發新階段。鈉離子電池材料具備寬溫域適配能力，高溫循環壽命表現突出，工作過程中產熱更低、電芯膨脹應力更小，安全穩定性更優。同時，在長時儲能主流應用場景的系統集成上，可有效簡化儲能系統整體架構，減少輔助能耗損耗，全面提升電站運行效率與綜合經濟性。此外，寧德時代儲能鈉離子電池採用與鋰離子電池同尺寸平台化設計，與現有產業鏈高度相容，有效降低適配成本。

中信里昂：完成配股移除主要懸念 予目標價820元

中信里昂發表研究報告指，寧德時代完成50億美元H股配股，移除了股票的主要懸念，清除了近期投資者的不確定性。該行重申對寧德時代A、H股高度確信「優於大市」評級，目標價分別為570元人民幣及820港元。

中信里昂認為，市場對公司近期前景反應冷淡，部分原因是對配股時機的不確定性，而隨著配股完成，市場可重新聚焦於其多年期儲能系統業務及中國內地電動車復甦動力。寧德時代亦與領先儲能系統供應商海博思創達成重大合作，為集團首個長期鈉離子電池合約，是寧德時代重要里程碑，產品目標於2026年第四季起大規模生產。

瑞銀：增長料跑贏電動車市場 升目標價至820元

瑞銀則將寧德時代目標價由660港元上調至820港元，維持「買入」評級。該行指，中國電動車市場正在放緩，但預期寧德時代將跑贏電動車行業，原因包括：1)國內市佔率提升、2)電池裝載量擴張、3)中國電動車出口上升、4)歐洲電動車生產、5)電動重型卡車，以及6)儲能系統。此外，自3月以來油價上升，或有助加速能源電氣化，而寧德時代在其中扮演重要角色。

報告指，2026年第一季度，中國電動車銷售按年下降4%。按細分市場，寧德時代曝險極低的迷你轎車銷售按年下跌約70%，而較可能採用寧德時代電池的大型SUV銷售則按年增長約90%。這同時提升了行業平均電池裝載量及寧德時代的市佔率。雖然中國國內電動車銷售第一季度按年下跌超過20%，但電動車出口按年上升超過100%。出口電動車因擁有全球標準認證，較可能採用寧德時代電池。寧德時代市佔率達40%的歐洲電動車按年增長28%，而寧德時代市佔率極低的美國電動車則按年下降36%。預期這些趨勢將於今年餘下時間持續。

瑞銀預期，寧德時代增長跑贏電動車市場的另一原因，是重型卡車電氣化，由2024年的13%升至2025年的29%，並預計2026年進一步上升，因其經濟性優於柴油車型。典型的電池裝載量為每輛電動重型卡車約500kWh；因此，連同巴士在內，商用車目前已佔寧德時代電動車電池銷售約三分之一。儲能系統亦預計2026年增長快於電動車，由2025年約五分之一的電池需求，提升至約四分之一。

（AP圖片）

大摩：新一代凝聚態電池有助擴大技術領先優勢 升目標價至695元

摩根士丹利稱，寧德時代在北京車展上發布的下一代凝聚態電池，為豪華電動車型樹立了新標杆，推動豪華車電動化進程。該行認為，高端電池的平均售價更高，且豪華電動車銷量通常對價格敏感度較低，隨著麒麟電池及凝聚態電池等高端解決方案佔比提升，即使大眾市場定價保持競爭，公司的整體利潤率仍應受益。

大摩預期，凝聚態電池將進一步鞏固寧德時代在高端電動車電池市場的主導地位，包括豪華及超豪華品牌，幫助公司在技術壁壘最高的長續航、高性能應用領域擴大領先優勢。預計2026至2028年公司電動車電池高端部署有望達到每年50至80吉瓦時，長遠將超過100吉瓦時。基於高端滲透率上升，上調其2026至2028年的EBITDA預測6%、8%及9%，同期盈利預測亦分別上調6.5%、9%及10%，並將H股目標價由655港元上調至695港元，維持「與大市同步」評級，同時將A股目標價由530元人民幣上調至560元人民幣，重申「增持」評級。

伍禮賢：基本面料續偏強鈉電池將成焦點 回至600元可中長線吸納

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《開市Good Morning》節目指，之前市場已擔心寧德時代配股一段長時間，今次配股反而是「利淡的兌現」，與其消息一直未公布制約著股價，現時公布了其實有利。事實上，公司業務做得很好，於內地及環球市佔率都超過四成，暫時見到雖有其他公司競爭，但仍未能威脅其龍頭地位，相信往後基本面繼續偏強。公司無論今年第一季抑或去年第四季業績都超過市場預期，同時今年第四季鈉離子電池一定會是市場關注焦點，亦有機會成為帶動寧德時代於電池領域繼續向更高市佔率提升的關鍵產品。鈉離子電池的生產成本或原材料價格，相比現時一些鋰電池或磷酸鐵電池低，若其效用有較高電池密集程度，有機會對現時電池市場發展格局帶來新影響，所以中長線料寧德時代股價都是大漲小回，反而可趁今次配股集資消息正式落實吸納，配股價有機會成為短期支持位，若可回至50天線約600元附近，投資者不妨繼續作中長線關注。

寧德時代半日跌6.88%收報629元，成交63.36億元。其他鋰電池股亦普遍向下，贛鋒鋰業(01772)跌0.94%報79.25元，比亞迪電子(00285)跌2.82%報26.9元，中創新航(03931)跌2.48%報33.08元，天能動力(00819)跌1.2%報7.42元，惟天齊鋰業(09696)升0.6%報59.05元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》伍禮賢分析，請按此

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評寧德時代及大市，立即重溫

其他寧德時代相關新聞：

大行報告 | 藥明康德績後最牛看$164.27，仲有寧德、小米、網易、國藥同美的最新評級/目標價

寧德時代低開近7%，擬折讓7%大額抽水392億元

《券商精點》中信里昂：寧德時代宣布配股移除股價懸念，維持「優於大市」評級

《外資精點》瑞銀上調寧德時代目標價至820元，維持「買入」評級

寧德時代(03750)擬折讓7%配股籌391億元加速全球新能源布局

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽