3分鐘熱炒股點評｜寧德時代折讓7％籌391億元，專家稱中長線呈大漲小回格局
28/04/2026
嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2026 21:10
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 28/04/2026 16:40
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