寧德時代低開近7%，擬折讓7%大額抽水392億元

寧德時代(03750)H股現價跌6.7%，報630元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅10.3%。該股成交約72萬股，涉資4.53億元。A股(深:300750)現價426.19元人民幣，跌8.69元人民幣，或跌2%，成交4.69億元人民幣，涉及110萬股。現價A股對H股呈折讓22.8%。

寧德時代公布，擬向不少於六名承配人配售6238.5萬股新股，佔公司擴大後股份約1.36%，每股628.20元配售，較公司上日收市價675.5元折讓約7%，集資總額約391.9億元。

公司指出，所得款項將用於全球新能源項目建設、零碳業務布局、研發投入，以及補充營運資金，以加快推進全球化戰略及鞏固行業領先地位。公司表示，鑑於全球電動化及儲能需求持續強勁，是次集資有助加速海外產能建設及供應鏈布局，提升長遠競爭力。

現時，恒生指數報25814，跌111點或跌0.4%，主板成交近66億元。國企指數報8711，跌44點或跌0.5%。恒生科技指數報4923，跌16點或跌0.3%。

撰文：經濟通市場組

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