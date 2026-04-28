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藥明康德裂口高開8%，首季多賺27%，在手訂單近600億人幣

28/04/2026

藥明康德裂口高開8%，首季多賺27%，在手訂單近600億人幣

 

　　藥明康德(02359)H股現價升8%，報136.1元，以現價計，該股暫連升5日，累計升幅12.5%。該股成交約25萬股，涉資3464萬元。

 

　　藥明康德公布，截至2026年3月31日止首季純利46.52億元人民幣，按年升26.7%，每股基本盈利1.59元人幣，按年升23.26%。期內收入124.36億元人民幣，升28.8%。其中化學業務收入按年增長43.7%至106.19億元人民幣；測試業務收入11.27億元人民幣，按年增長27.4%；生物學業務收入6.68億元人民幣，按年增長10.1%。截至3月底，公司持續經營業務在手訂單597.7億元人民幣，按年增長23.6%。

 

　　公司解釋，純利上升主要因為期內公司持續強化CRDMO業務模式，營業收入持續增長，同時持續優化生產工藝和經營效率，以及臨床後期和商業化項目增長帶來的產能效率提升，提高了整體盈利能力。

 

　　現時，恒生指數報25814，跌111點或跌0.4%，主板成交近66億元。國企指數報8711，跌44點或跌0.5%。恒生科技指數報4923，跌16點或跌0.3%。

 

撰文：經濟通市場組

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