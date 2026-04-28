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內需股｜海爾智家首季少賺15%，青啤首季僅多賺5%，兩股卻逆市造好內需股可再吼？

28/04/2026

　　港股踏入業績期，多隻內需股放榜，其中海爾智家(06690)(滬:600690)公布首季盈利按年跌15%，收入亦跌7%，惟若剔除北美市場，利潤增逾10%，公司又擬回購最多8104萬股D股。青島啤酒(00168)(滬:600600)公布首季盈利升約5%，收入跌1.5%，惟中高端以上產品銷量增約3%。兩隻股份今日（28日）逆市造好，後者更升逾4%。不過，不是所有內需股表現都向好，其中361度(01361)擬折讓一成配股集資逾6億元，股價急瀉兩成，其他體育用品股亦普遍向下。值得一提，中共中央政治局今日召開會議，提到要持續擴大內需，深入挖掘內需潛力，深入整治「內捲式」競爭，在政策加持下，內需股可否再吼？當中可揀哪一類？

 

內需股｜海爾智家首季少賺15%，青啤首季僅多賺5%，兩股卻逆市造好內需股可再吼？

（Shutterstock圖片）

 

海爾智家首季盈利跌15%收入跌7%　擬回購最多8104萬股D股

 

　　海爾智家公布，截至3月31日止第一季盈利約46.5億元人民幣，按年跌15%，惟與去年第四季盈利21.8億元人民幣相比，按季增長113%；每股盈利50分人民幣，扣除非經常性損益之純利為44.4億元人民幣，跌17%。期內營業收入737億元人民幣，跌6.9%，加權平均淨資產收益率3.86%，跌0.91個百分點。首季度利潤承壓主因北美市場遭遇暴風雪極端天氣，行業降幅約10%，疊加關稅成本大幅增加拖累北美市場業績表現。剔除北美市場影響，首季度經營利潤合計增長10%以上。

 

　　另外，海爾智家建議以部分要約形式進行D股回購要約，擬最多回購約8104.5萬股D股，佔已發行D股總數的30%，預期指示性回購價介乎1.780至2.159歐元，按上限計，支付金額最高1.75億歐元(約16.12億港元)。集團指，所有D股均於法蘭克福證券交易所中歐國際交易所D股市場上市買賣，建議D股回購要約能提供靈活性，尤其是D股過往的價格及流通性往往低於A股及H股。此前，海爾智家亦發布了最新A股回購計劃，擬斥資30億至60億元人民幣回購股份。

 

青啤首季盈利升5%收入跌1.5%　中高端以上產品銷量增3%

 

　　青島啤酒公布，截至3月31日止第一季盈利約18億元人民幣，按年升5.2%，每股盈利1.319元人民幣，扣除非經常性損益之純利17億元人民幣，升6.4%。期內營業收入103億元，跌1.5%，加權平均淨資產收益率5.71%，跌0.01個百分點。

 

　　期內產品銷量220.2萬千升，加大經典及以上中高端產品的培育與推廣力度，加快培育全麥、精釀以及0糖輕卡、無醇低醇等新品類、新賽道，產品結構及盈利能力穩步提升。期內，主品牌青島啤酒產品銷量138.1萬千升，增長0.4%；中高端以上產品銷量104.2萬千升，增長3.1%。

 

內需股｜海爾智家首季少賺15%，青啤首季僅多賺5%，兩股卻逆市造好內需股可再吼？

（截自青島啤酒網頁）

 

361度擬折讓10.7%配股籌逾6億元　八成用於拓展海外市場

 

　　361度公布，公司與控股股東銘榕國際及配售代理訂立協議，擬透過「先舊後新」向不少於六名承配人配售最多1億股現有股份，佔經擴大後股本約4.61%，每股配售價為6.18元，較公司上日收市價6.92元折讓約10.69%，集資淨額達6.108億元。集資額中80%用於拓展海外市場，包括設立海外附屬公司、租賃及裝修零售門店、搭建電商平台、進行潛在業務收購以及品牌推廣。其餘則作營運資金。

 

　　是次交易採用的「先舊後新」模式將導致控股股東包括丁輝煌、丁伍號及丁輝榮等的持股比例出現短暫波動，完成配售後控股股東持股將由約48.99%降至44.15%；完成認購後則回升至約46.72%，或觸發全面收購要約責任，賣方將申請清洗豁免。

 

內需股｜海爾智家首季少賺15%，青啤首季僅多賺5%，兩股卻逆市造好內需股可再吼？

（361度網頁截圖）

 

政治局會議：要深入挖掘內需潛力　深入整治「內捲式」競爭

 

　　據《央視新聞》報道，中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，要堅持穩中求進工作總基調，堅定不移深化改革開放，推動科技自立自強、產業鏈自主可控，精準有效實施更加積極的財政政策和適度寬鬆貨幣政策，持續擴大內需及優化供給，做優增量及盤活存量，著力穩就業、穩企業、穩市場及穩預期，增強經濟發展內生動力，進一步做強國內大循環，做優國內國際雙循環，努力實現「十五五」良好開局。

 

　　會議指，要深入挖掘內需潛力。擴大優質商品和服務供給，推動消費升級。深入實施服務業擴能提質行動，加強水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網及物流網等規劃建設，並推動條件成熟的重大工程項目開工。會議強調，要加快建設現代化產業體系，保持製造業合理比重。縱深推進全國統一大市場建設，深入整治「內捲式」競爭。全面實施「人工智能+」行動，發展智能經濟新形態。

 

麥嘉嘉：市場對內需增長態度較審慎　青啤海爾智家料區間上落

 

內需股｜海爾智家首季少賺15%，青啤首季僅多賺5%，兩股卻逆市造好內需股可再吼？

（麥嘉嘉）

 

　　永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，內需板塊正處於轉型陣痛期，其實行業整體PE不貴，估值處於歷史低位，但市場對內需的增長態度較審慎，故會較強調結構性機遇。整個板塊現正面臨三重環境，包括內部本身的挑戰、出口的靭性及政策的托底，所以投資者若按結構性機遇選股，首先要留意全球化對沖型企業，即在內需較疲軟時，出海能力較強的企業受影響較小，海爾智家就屬當中典型代表，因其在北美市場承壓時，其他區域的增長有些補缺口；另一類為高端化轉型的企業，因在消費分層下高端化不再受整體疲軟拖累，青啤在產品線復甦較強的動力就是一個例證，即要有高端產品；第三類為性價比受惠型企業，即在消費降級或內捲的環境下一些結構性受益者，361度在下沉市場競爭優勢就比較大。

 

　　麥嘉嘉對整個內需板塊看法中性偏正面，她指投資者需就個股作選擇，對上述三隻股份看法亦較中性，股價料於區間上落，其中青啤股價波動區間大概介乎48至54.3元，對361度則會較觀望。而對餐飲股看法亦較中性，雖然政策托底內需的方向很明確，但中國飲料行業集中度有降低趨勢，受競爭格局影響可能較密集，啤酒賽道則較寡頭壟斷。

 

　　海爾智家今日升3.93%收報21.68元，其他家電股升跌不一，美的集團(00300)跌1.52%報87.5元，海信家電(00921)升1.22%報21.52元，TCL電子(01070)升2.6%報14.2元，創維集團(00751)跌0.16%報6.24元。青啤則升4.77%報52.75元，潤啤(00291)亦升0.79%報25.54元，百威亞太(01876)升0.53%報7.58元。361度跌20.52%報5.5元，安踏體育(02020)亦跌2.1%報81.5元，李寧(02331)跌0.79%報20.06元，特步國際(01368)跌1.81%報4.33元。其他內需股亦普遍向下，海底撈(06862)跌2.03%報14.01元，百勝中國(09987)跌2.73%報370.6元，農夫山泉(09633)跌0.9%報46.5元，蒙牛乳業(02319)跌1.67%報16.51元，華潤飲料(02460)跌1.25%報8.66元，惟九毛九(09922)升0.55%報1.83元，康師傅(00322)升0.56%報12.53元。

 

內需股｜海爾智家首季少賺15%，青啤首季僅多賺5%，兩股卻逆市造好內需股可再吼？

 

內需股｜海爾智家首季少賺15%，青啤首季僅多賺5%，兩股卻逆市造好內需股可再吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》伍禮賢分析，請按此

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒 ，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評內需股及大市，立即重溫


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