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港股 | 午市前瞻 | 港股科企吸引力有限恒指難大升，蘋概股回吐後有望見支持

28/04/2026

　　中東前景未明朗，雖然有報道指伊朗已提出新方案，當中包括在美國解除海上封鎖並終止戰事後，伊朗會放棄霍爾木茲海峽的控制權，然而白宮尚未回應。市場除注視美方對伊方案取態外，亦觀望美聯儲局議息表現。亞太股市今早（28日）表現個別，中日股市偏軟，韓台股市站穩。恒指今早窄幅偏軟，半日波幅不足200點。恒指半日收報25752，跌173點或0.7%，主板成交近1312億元。恒生中國企業指數報8673，跌82點或0.9%。恒生科技指數報4879，跌60點或1.2%。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股科企吸引力有限恒指難大升，蘋概股回吐後有望見支持

 

溫鋼城：資金流入科技龍頭，港股吸引力欠佳

 

　　美股周一（27日）收市個別發展，道指輕微下跌，標指及納指則同創歷史新高。至於港股，昨日收市跌52點，今日上半日跌幅擴至173點。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，現時資金熱炒硬件科技股，資金主要集中流入美國龍頭科技企業；相比之下，香港科技股在技術水平上仍不及美國龍頭企業，因而令資金追捧熱度較弱。他又指，台灣、南韓及日本在科技產業發展方面相對蓬勃，而香港定位則以金融市場為主；在資金未有積極流入金融市場的情況下，令港股在亞太區股市中的表現稍遜。

 

　　溫鋼城表示，追捧科技股的熱潮短期內料將持續。不過，他提醒現時國際油價亦正逐步回升，若紐約期油升至100美元水平，市場或會因通脹風險升溫而出現較大調整，屆時可能有大量資金撤離市場。

 

　　由於臨近五一勞動節假期，加上港股4月以來累積升幅不少，資金傾向以獲利回吐為主，溫鋼城認為港股短線下試機會較大，並有機會回補復活節期間形成的高開裂口。他表示，目前恒指於25500至26000點區間有較大支持，而上試空間暫時不大。

 

Open AI擬進軍手機市場，蘋概股短線上升空間有限

 

　　近期，有報道指美國人工智能（AI）巨頭OpenAI進軍手機行業。天風國際證券分析師郭明錤指，OpenAI正與台股聯發科及高通合作開發手機處理器，而立訊精密(深:002475)則為獨家系統協同設計與製造商，預計有關產品將於2028年量產。

 

　　隔夜蘋果美股收市跌約1.3%。拖累蘋概股普遍受壓，舜宇光學科技(02382)跌半成，瑞聲科技(02018)跌6%。溫鋼城表示，今日跌勢反映市場對相關消息持審慎態度。他指出，目前市場仍未清楚AI手機與傳統智能手機的實際分別，加上蘋果手機系統本身具備獨立生態圈，蘋果用戶轉用　Android 的機會不大，除非AI手機能帶來突破性差異。

 

　　溫鋼城認為，蘋概股現階段下跌較大可能是借勢調整，跌幅料有限，後市仍有機會在消息炒作下回穩。因此，他建議投資者可考慮趁低吸納相關股份。不過，他提醒，蘋概股短線上升空間或有限，除非蘋果推出新型折疊手機等新消息帶動。他表示，舜宇光學及瑞聲科技的支持位分別在60元及35元，若後續再有新消息炒作，股價有望上試90元及50元。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股科企吸引力有限恒指難大升，蘋概股回吐後有望見支持

舜宇光學股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 港股科企吸引力有限恒指難大升，蘋概股回吐後有望見支持

瑞聲科技股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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