魚缸博客 | 寵物小精靈卡呢期熱抽，TVB同麥當勞又想食住呢波潮流出卡？

呢一期個個熱抽POKEMON CARD，估唔到一個30年前嘅IP，突然又興起，博客見大人抽、小朋友抽，個個都抽到上晒頭。

點解會興起？博客某程度覺得，佢係一種「賭博」，大家都想抽AR、SSR卡，同埋佢每一疊卡包都有「保底卡」，咁樣就會令到大家心理上會好好多，會繼續覺得有希望，可以想繼續投入落去；加上網絡上有大量影片係到拍攝班人點樣抽到「神卡」，個種多巴胺刺激其實係一種好好嘅宣傳。

博客就無抽啦，但據聞一張「金卡噴火龍」，未走去做鑑定已經值得五千幾蚊港紙，如果走去做埋PSA鑑定，拎到十分滿分，市場價就係$17000至$20000，而一盒卡入手費用都係$700，呢種20幾30倍嘅值博率，就係大家趨之若鶩嘅原因。可能女性朋友唔太明點解一張卡仔可以值兩萬蚊，正等於男性都唔明白點解一個「屋仔袋」都可賣百幾萬，其實唔理解但互相尊重就OK。

無獨有偶，博客記起之前《尋秦記》電影上畫，零食甘大滋就同佢聯乘出電影人物卡，個個都走去抽，齋要卡唔要零食。而近期TVB熱映緊電視劇《正義女神》，通常又係出類似POKEMON CARD一樣設計嘅卡包，不論外盒同包裝都差不多款；另外最近麥當勞又推出「將軍玉子漢堡餐」，同樣一樣出卡包，入面都有古天樂同宣萱。

博客覺得都係得啖笑啦，唔係張張卡都有得炒，有時候跟風都未必係一件好事。

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