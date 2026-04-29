盤前攻略｜驚傳OpenAI增長不達標AI概念挫，牛熊線墊底料港股強支持

周二（28日）美股驚傳OpenAI業績不達標，《華爾街日報》報道指在OpenAI正準備今年內IPO之際，最新內部營收與用戶成長均未達目標，消息傳出後引發AI供應鏈概念急跌，費城半導體指數急挫3.58％。美股三大指數受累下跌，道指跌25點報49141，納指跌223點報24663，標普跌35點報7138。

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針對《華爾街日報》報道，OpenAI緊急澄清，CEO Sam Altman與CFO Sarah Friar發表聯合聲明指公司在算力投資策略上「完全一致」，公司「全面運轉順利」，企業服務與廣告業務持續成長，稱報道荒謬而且誇大不實。

中概跟跌，ADR小幅跑贏

中概股普遍跟跌：阿里巴巴跌1.26％報130.85美元，拼多多跌1.20％報97.29美元，京東跌0.07％報29.73美元，百度跌1.76％報125.76美元，金山雲跌6.27％報15.41美元，萬國數據跌4.96％報41.81美元，嗶哩嗶哩跌1.15％報21.46美元，小鵬跌2.48％報16.15美元，理想跌0.95％報17.78美元，蔚來升2.09％報6.36美元，禾賽跌3.97％報22.48美元，華普集團飆21.37％報10.62美元。

ADR略為跑贏港股：騰訊(00700)ADR較港股高0.11％，折合474.3港元；小米(01810)ADR較港股低0.02％，折合29.9港元；美團(03690)ADR較港股高0.16％，折合80.4港元；友邦(01299)ADR較港股高0.26％，折合83.4港元；滙控(00005)ADR較港股高0.27％，折合141.0港元；港交所(00388)ADR較港股低0.08％，折合407.3港元。

消息正好讓晶片股熱潮降溫，港股再跌空間不多

昨晚恒指夜期升55點報25762，較現貨高水82點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25813，升112點，較恒指現貨高水133點，恒指開市料升約100點。

港股方面，參考恒指場牛熊證街貨分布，上日恒指跌穿20天線後即時吸引牛友大舉加倉，全倉淨新增966張對應期指張數，25500至25599進一步淨增324張對應期指張數至1356張，25500為本月中回落支持，而下方25400至25499亦已累積至1087張對應期指張數街貨，25400更為目前250天線所在，預期港股最多再跌約300點已會獲得較大支持。

撰文：經濟通市場組

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