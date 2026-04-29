  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯

盤前攻略｜驚傳OpenAI增長不達標AI概念挫，牛熊線墊底料港股強支持

29/04/2026

　　周二（28日）美股驚傳OpenAI業績不達標，《華爾街日報》報道指在OpenAI正準備今年內IPO之際，最新內部營收與用戶成長均未達目標，消息傳出後引發AI供應鏈概念急跌，費城半導體指數急挫3.58％。美股三大指數受累下跌，道指跌25點報49141，納指跌223點報24663，標普跌35點報7138。

 

盤前攻略｜驚傳OpenAI增長不達標AI概念挫，牛熊線墊底料港股強支持

（Shutterstock圖片）

 

　　針對《華爾街日報》報道，OpenAI緊急澄清，CEO Sam Altman與CFO Sarah Friar發表聯合聲明指公司在算力投資策略上「完全一致」，公司「全面運轉順利」，企業服務與廣告業務持續成長，稱報道荒謬而且誇大不實。

 

中概跟跌，ADR小幅跑贏

 

　　中概股普遍跟跌：阿里巴巴跌1.26％報130.85美元，拼多多跌1.20％報97.29美元，京東跌0.07％報29.73美元，百度跌1.76％報125.76美元，金山雲跌6.27％報15.41美元，萬國數據跌4.96％報41.81美元，嗶哩嗶哩跌1.15％報21.46美元，小鵬跌2.48％報16.15美元，理想跌0.95％報17.78美元，蔚來升2.09％報6.36美元，禾賽跌3.97％報22.48美元，華普集團飆21.37％報10.62美元。

 

　　ADR略為跑贏港股：騰訊(00700)ADR較港股高0.11％，折合474.3港元；小米(01810)ADR較港股低0.02％，折合29.9港元；美團(03690)ADR較港股高0.16％，折合80.4港元；友邦(01299)ADR較港股高0.26％，折合83.4港元；滙控(00005)ADR較港股高0.27％，折合141.0港元；港交所(00388)ADR較港股低0.08％，折合407.3港元。

 

消息正好讓晶片股熱潮降溫，港股再跌空間不多

 

　　昨晚恒指夜期升55點報25762，較現貨高水82點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25813，升112點，較恒指現貨高水133點，恒指開市料升約100點。

 

　　港股方面，參考恒指場牛熊證街貨分布，上日恒指跌穿20天線後即時吸引牛友大舉加倉，全倉淨新增966張對應期指張數，25500至25599進一步淨增324張對應期指張數至1356張，25500為本月中回落支持，而下方25400至25499亦已累積至1087張對應期指張數街貨，25400更為目前250天線所在，預期港股最多再跌約300點已會獲得較大支持。

 

撰文：經濟通市場組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02373

美麗田園醫療健康

20.300

異動股

01716

毛記葵涌

7.110

異動股

03347

泰格醫藥

39.580

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02373 美麗田園醫療健康
  • 20.300
  • 01716 毛記葵涌
  • 7.110
  • 03347 泰格醫藥
  • 39.580
  • 02648 安井食品
  • 90.100
  • 02650 摯達科技
  • 25.420
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 85.450
  • 目標︰$88.90以上
  • 01523 珩灣科技
  • 7.820
  • 目標︰--
  • 02600 中國鋁業
  • 11.880
  • 目標︰$15.00
  • 01833 平安好醫生
  • 10.850
  • 目標︰$16.00至$18.00
  • 06919 人瑞人才
  • 3.920
  • 目標︰$5.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 479.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 156.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 108.300
  • 02476 勝宏科技
  • 321.000
報章貼士
  • 02276 康耐特光學
  • 48.620
  • 目標︰$56.00
  • 00317 中船防務
  • 16.380
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 22.200
  • 目標︰$28.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/04/2026 17:05  《盤後部署》政治局會議召開恒指炒上二萬六，憧憬內地扶樓市龍湖候低吸

29/04/2026 18:21  金管局與銀行業推新一輪措施支持中小企，包括提供信貸支援予受影響行業

29/04/2026 18:03  港交所:有興趣發展市場並致力多元化，惟拓展預測市場類產品不是當務之急

29/04/2026 18:07  中行(03988)首季純利升4.2%至566.3億人幣，不良貸款率降至1.22%

29/04/2026 17:16  國壽(02628)首季純利跌32.3%至195.1億人幣，新業務價值升75.5%

29/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出39.52億元，買建行沽恒生中國企業

29/04/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】平保績後獲滙證中信里昂升目標，大摩升青啤目標價一成

29/04/2026 16:25  《財資快訊》美電軟報7.8369，一周拆息較上日微升至2.49%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局與銀行業推新一輪措施支持中小企，包括提供信貸支援予受影響行業新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價 | 溫灼培：央行購金取向未變新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指重返四千一，黃金投資消費需求創新高，傳增成品油出口新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

返深圳玩坐港鐵經落馬洲即日來回車費減$6！成人八達通或樂悠咭都有得減！新文章
人氣文章

港是港非．李慕飛

宏福苑聽證會將成改革公僕僵化體制的有力依據
人氣文章

陶冬天下．陶冬

阿聯酋退出與OPEC的式微新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

上環全新三層高精品茶概念店：必飲浮‧鴛鴦！以茶入饌必食頭春六堡蔘香雞、正山小種牛小排
人氣文章

電影寓言．朱相楠

遺珠與經典：在香港國際電影節找回失之交臂的感動
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

2026年五月星座塔羅運程預測：探索內在平衡與直覺的練習
健康好人生 Health Channel
人氣文章
失眠不只是睡不著？交感神經不肯下班？中年失眠、夜尿、更年期煩躁，其實與這些荷爾蒙有關！
人氣文章
家事百科｜專家揭4大滅曱甴黃金時機，角落放1物長效驅蟲
人氣文章
血型與壽命｜研究揭最短命血型，1種飲食恐縮短24年壽命
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2026 20:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/04/2026
金管局與銀行業推新一輪措施支持中小企，包括提供信貸支援予受影響行業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

阿聯酋退出與OPEC的式微

29/04/2026 18:27

大國博弈

美國跪了嗎？

29/04/2026 11:10

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區