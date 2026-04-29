比亞迪｜首季少賺55%大行卻齊唱好，股價曾飆逾4%可再吼？

中國電動車龍頭比亞迪(01211)(深:002594)公布業績，首季盈利按年大跌55%至41億元人民幣，創下三年多來最低水平，收入則跌12%至1502億元人民幣，惟海外銷量增55%，毛利率達18.8%，為最近一年最高水平。績後比亞迪獲多間大行唱好，普遍認為其海外業務表現搶鏡，盈利下降主要受匯兌損失拖累。另比亞迪宣布上調部分車型選裝天神之眼價格，而其新款「大唐」SUV單日獲超過3萬份訂單，股價今早（29日）最多升逾4%至108.6元，可否再吼？

（比亞迪官網截圖）

首季純利按年跌55%收入減12% 海外銷量增55%

比亞迪公布，截至3月31日止第一季純利約40.8億元人民幣，按年跌55.38%，每股盈利44.8分人民幣，扣除非經常性損益之純利41.5億元人民幣，跌49%。期內營業收入1502.3億元人民幣，跌11.8%，加權平均淨資產收益率1.65%，跌2.72個百分點。累計銷量為700463輛，跌30%。經營活動產生的現金流量淨額27.9億元人民幣，跌67%，主要是銷售商品、提供勞務收到的現金減少所致。期內開發支出約83億元人民幣，升38.7%，投資收益跌87.7%，主要是以攤餘成本計量的金融資產終止確認損失增加所致。

海外業務已成為比亞迪重要增長點。第一季公司海外銷量近32萬輛，按年增長55%，佔第一季總銷量約45%，在歐洲、東南亞、拉美、中東等市場全面發力。截至目前，比亞迪新能源汽車足跡遍及全球120個國家和地區，累計出口超208萬輛。受益於此，公司第一季毛利率達18.8%，較去年第四季提升1.4個百分點，達到最近一年來的最高水平。

上調部分車型選裝天神之眼價格 大唐SUV單日訂單逾3萬

另外，比亞迪宣布，旗下王朝、海洋、方程豹部分車型，選裝「天神之眼B1」輔助駕駛激光版的價格，將從9900元人民幣上調至1.2萬元人民幣，因受全球存儲硬件成本大幅上漲影響，價格調整將於下月1日正式生效。公司亦透露，截至3月底，比亞迪輔助駕駛車型保有量超過285萬輛，「天神之眼」每天生成數據逾1.8億公里。「天神之眼(DiPilot)」系統是比亞迪自主研發的智能駕駛輔助平台，主要面向乘用車領域，去年2月正式發布並逐步搭載於旗下多品牌車型。該系統分為A(DiPilot 600)、B(DiPilot 300)、C(DiPilot 100)3個版本。

此外，比亞迪新款「大唐」SUV在北京車展亮相後，24小時內即收獲超過3萬份預訂。該車型搭載比亞迪最新刀片電池，單次充電續航里程近1000公里，起售價預計為25萬元人民幣。

（AP圖片）

花旗：因匯兌損失首季盈利遜市場預期 予目標價142元

花旗發表研究報告指，比亞迪首季純利41億元人民幣符合該行預期，但低於市場普遍預期的50億元人民幣。盈利未達預期主要源於首季20億元人民幣匯兌損失，去年同期匯兌收益約19億元人民幣。預期市場焦點將轉向5月初的訂單及交付量，以及與吉利汽車(00175)首季業績比較。從正面角度看，比亞迪首季收入按年跌16%，但電動車毛利率仍穩定於23.4%。撇除20億元人民幣匯兌損失後，估計首季本土每車核心純利穩定於751元人民幣。假設相關條件持續至第二季，在資本開支及研發強度不變下，若第二季銷量達112萬輛，扣除比亞迪電子(00285)及匯兌影響的核心純利上限可達113億元人民幣。若不計營運槓桿，核心純利則為74億元人民幣，維持其「買入」評級及142港元目標價。

野村稱，比亞迪首季收入錄得1500億元人民幣，按年跌12%。考慮到首季乘用車交付量僅68.9萬輛，按年跌30%，該業績已勝預期，主要受惠於海外銷售（均價較高）按年增長50.1%至32萬輛。毛利率為18.8%，按年下跌1.3個百分點，但按季改善1.4個百分點，展現海外市場強勁增長的明顯效益。管理層已制定全面計劃應對競爭，包括於3月發布刀片電池2.0及充電設施發展計劃。搭載刀片電池2.0及超快充技術的「宋 Ultra EV」推出一個月內已接獲超過6萬宗訂單，預期更多搭載新電池技術的新車型將於短期內推出，有助進一步改善本土市場訂單情況，維持「買入」評級，目標價127港元。預期海外出貨量將持續快速增長，成為長期可持續的增長催化劑，部分抵銷中國本土市場面臨的風險。然而，第二季仍處於過渡期，預期2026年下半年將出現更顯著的復甦。

瑞銀：首季淨利潤表現令人鼓舞 高盛：海外市場將成第二增長動力

瑞銀表示，比亞迪第一季淨利潤為41億元人民幣，按季減56%，主要受季節性因素影響；按年減55%，主要受國內電動車銷量疲軟影響。鑑於此前已公布銷量為70萬輛（按季減48%，按年減30%），投資者對該季度的預期已下調至30億元人民幣左右。因此，41億元人民幣的淨利潤表現令人鼓舞，尤其考慮到該季度存在20億元人民幣的一次性外匯損失，而2025財年第一季則有19億元人民幣的外匯收益。該行計算出，2026財年第一季每輛車淨利潤為5800元人民幣，儘管總銷量疲軟且產能利用率下降。

瑞銀又指，公司2026財年第一季毛利率表現強勁，達18.8%，按季反彈1.4個百分點，主要得益於出口加速增長，但同比2025財年第一季的高基數下降1.3個百分點。預計整車毛利率將反彈至23.4%，同比減0.4個百分點，但按季增1.9個百分點，主要得益於海外銷售貢獻創歷史新高，達46%。考慮到比亞迪第一季電動車銷量同比減30%，但其電池裝置量仍同比增15%至60GWh，外部儲能系統(ESS)電池銷售額可能貢獻了數十億元的毛利率。該行觀察到本季研發投入為23億元人民幣，但仍低於其研發總支出的20%，予目標價128港元及「買入」評級。

高盛亦指，比亞迪首季業績強勁，收入、毛利及經營溢利分別較該行預期高出12%、18%及82%。表現優異似乎是受惠於海外銷量佔比提升，該季度達到46%，加上外部電池銷售優於預期，以及嚴格的物料清單成本控制，帶動毛利率升至18.8%。相信比亞迪已做好準備捕捉國內大眾市場需求，同時加速海外擴張，預期海外市場將成為第二增長動力，在2030年前貢獻83%的汽車銷量增量，予「買入」評級，目標價134港元。

美銀：首季盈利略遜預期微降盈測 微降目標價至119元



美銀則稱，比亞迪第一季收入按年跌12%至1502億元人民幣，按季跌37%。淨利潤為41億元人民幣，按年跌55%，按季跌56%，佔該行先前2026財年淨利潤預測的11%，略低於該行預測，維持「買入」評級，但將目標價由120港元下調至119港元。

美銀估計比亞迪非消費電子業務（主要為汽車、太陽能、電池）盈利按年跌54%至41億元人民幣。估計第一季單車淨利潤約為5800元人民幣，按年跌34%，按季跌14%，主要受規模下降影響，部分被出口銷售及高端品牌銷售貢獻增加所抵銷。展望2026年，預期比亞迪單車淨利潤維持持平，受惠於高端車型及海外銷售佔比提升，以及成本控制，儘管原料價格上漲及中國市場競爭加劇。計入2026年第一季業績，將其2026/27年收入預測下調1%/1%，盈利預測下調1%/1%。

林家亨：季績差屬預期內惟單車盈利勝預期 可趁低吸納

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨認為，比亞迪盈利比上一季下跌，但這方面其實於3月尾已知道，1至3月份的銷售數據全已公布，全都比上年差，所以業績差並非意料之外，問題是否比市場預期更差，抑或較市場預期略好，這才是重點。比亞迪首季雖然盈利下跌，但每股的單車盈利好過市場預期，市場預期每股單車利潤為3436元人民幣，結果卻達5700元人民幣，遠多過預期，所以嚴格來說其業績比市場預期好，只不過差過上一季，今日反而可趁低吸納。

比亞迪半日升2.6%收報106.4元，最多升4.73%至108.6元，成交28.09億元。同系比亞迪電子首季純利按年跌95.5%至2783萬元人幣，收入升3.5%至381.83億元人民幣，股價半日跌1.22%報25.92元。其他車股普遍造好，理想汽車(02015)升2.76%報68.85元，小鵬汽車(09868)升1.79%報62.7元，蔚來(09866)升8.02%報52.15元，零跑汽車(09863)升2.19%報46.58元，吉利汽車升3.49%報22.54元，廣汽(02238)升1.72%報2.96元，長汽(02333)升1.01%報12元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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