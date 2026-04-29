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美國《時代雜誌》十大最具影響力AI公司名單，阿里、智譜及字節跳動上榜

29/04/2026

　　美國《時代雜誌》(Time)公布2026年十大最具影響力人工智能(AI)公司名單其中，當中中國內地公司佔3席，分別為字節跳動(ByteDance)、智譜(02513)及阿里巴巴(09988)。

 

美國《時代雜誌》十大最具影響力AI公司名單，阿里、智譜及字節跳動上榜

 

　　其他6席入選公司則分別為亞馬遜(Amazon)、OpenAI、谷歌母公司Alphabet、Facebook母公司Meta、Anthropic、全球最大AI開源社區美國公司Hugging Face，以及法國AI初創企業Mistral。

 

　　《時代》表示，字節跳動最廣為人知為TikTok母公司，如今已轉型為AI核心科技巨頭，旗下多功能AI智能助手豆包(Doubao)每周活躍用戶超過1.55億，今年2月農曆新年假期日活躍用戶更超過1億。去年資本支出預算逾200億美元(約1560億港元)，大部分將用於AI基礎設施建設。另外，據報道該公司計劃斥資140億美元(約1092億港元)向英偉達採購晶片。

 

　　至於智譜於2019年由清華大學研究人員創立，是首家上市的中國大語言模型(LLM)公司。《時代》指，如果說DeepSeek證明了中國企業毋須斥資數十億美元的外部投資就能打造前沿AI，那麼智普AI則證明同樣不需要依靠西方晶片。該公司今年1月在港交所(00388)掛牌，2月發布大模型GLM-5，這是一款擁有7440億參數、完全基於華為處理器訓練的模型，在一些基準測試中更超越了谷歌Gemini 3 Pro等競爭對手。智譜AI的模型已為來自218個國家和地區，超過400萬企業用戶和開發者提供支援。

 

　　《時代》亦指出，阿里巴巴不到3年，已成為AI領域領導者，其產品千問(Qwen)系列累計下載量突破10億次，衍生出超過20萬個模型。該公司正擴展其雲計算基礎設施、自主研發AI晶片和面向消費者應用，並向企業用戶銷售其模型的代理式託管版本。阿里首席執行官及吳泳銘表示，未來5年，目標是雲計算和AI外部收入合計將超過1000億美元(約7800億港元)。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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