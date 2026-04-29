內險股｜平保首季盈利跌7%仍獲大行祝福，內險股齊急升可繼續博反彈？

中國平安(02318)昨日（28日）收市後公布業績，首季純利及收入均按年跌約7%，惟壽險及健康險新業務首年保費大增45%，新業務價值升兩成，多間大行認為其業績穩健，均建議買入，今日（29日）股價飆逾半成。中國太保(02601)亦公布首季多賺逾4%，壽險新業務價值增近一成，股價亦升逾半成。其他內險股也即將放榜，今日普遍偷步炒上，其實整個板塊已由年初高位大幅回落，看來仍有反彈空間，應如何部署？

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平保首季純利跌7.4%收入跌7.1% 保險新業務價值升20.8%

中國平安公布，截至2026年3月31日止首季純利250.22億元人民幣，按年跌7.4%，每股基本盈利1.43元人民幣。期內收入2384.77億元人民幣，按年跌7.1%。壽險及健康險業務營運利潤296.96億元人民幣，按年增長6.4%；壽險及健康險新業務首年保費663.4億元人民幣，按年大增45.5%；新業務價值155.74億元人民幣，按年增長20.8%。銀保渠道、社區金融服務及其他等渠道對平安壽險新業務價值的貢獻佔比按年提升6.8個百分點。平安產險原保險保費收入909.51億元人民幣，按年增長6.8%；保險服務收入843.34億元人民幣，按年增長3.9%；整體綜合成本率95.8%，按年優化0.8個百分點。新能源車險原保險保費收入按年提升16.1%，承保盈利水平保持穩定。

期內集團附屬平安銀行(深:000001)實現營業收入352.77億元人民幣，按年增長4.7%；實現淨利潤145.23億元人民幣，按年增長3.0%。截至2026年3月末，不良貸款率1.05%，撥備覆蓋率219.59%；核心一級資本充足率9.51%，較年初上升0.15個百分點。

瑞銀：季績勝預期予目標價88元 花旗：資產管理業務進一步好轉

瑞銀發表研究報告指，中國平安第一季整體業績表現優於預期。集團稅後營運利潤(OPAT)按年增長7.6%，高於市場預期。淨利潤下跌7.4%至250億元人民幣，略優於市場預期，符合瑞銀預期的中至高單位數跌幅。新業務價值按年增長21%，略高於市場預期和瑞銀預期。財產保險綜合成本率按年改善0.8個百分點至95.8%，優於市場和瑞銀預期。資產淨值按季增長1.8%，大致符合市場預期。OPAT按年增長7.6%，主要受惠於資產管理業務激增1.9倍、壽險業務增長4.6%，以及銀行業務復甦3%。資產管理業務受惠於風險清理和交易活動激增，公司預期資產管理業務利潤將於2026年轉虧為盈。壽險營運利潤增長在第一季加速，合約服務邊際受惠於利率趨於穩定。財產保險營運利潤按年跌13%，儘管承保利潤增長28%，但被投資表現疲弱所抵銷，維持「買入」評級，目標價88港元。

花旗指，中國平安第一季業績表現不俗，新業務價值按年增長21%，綜合成本率改善0.8個百分點，資產管理業務進一步好轉，集團營運溢利按年增長8%至408億元人民幣，惟淨利潤受投資影響按年跌7%。壽險業務方面，第一季新業務價值按年增長21%至156億元人民幣，主要由首年保費按年上升46%推動，但被利潤率按年下跌4.8個百分點至23.5%部分抵銷。財產險業務方面，第一季承保溢利按年增長28%至35億元人民幣，綜合成本率按年改善0.8個百分點至95.8%，保險收入按年增長4%至843億元人民幣，財產險總保費按年增長7%至910億元人民幣。淨利潤方面，第一季按年下跌7%至250億元人民幣，主要因資本市場波動導致短期投資變動損失擴大1.2倍至167億元人民幣，維持「買入」評級，目標價82港元。

摩通：緩解市場憂慮予目標價90元 大摩：季績穩健為行業首選

摩通稱，中國平安H股今年以來表現落後，主要受銀行保險增長質量、權益投資風險及中期股息憂慮所拖累。集團今年首季業績很大程度上緩解了市場相關憂慮。期內新業務價值達156億元人民幣，按年增21%；核心盈利（營運利潤OPAT）為408億元人民幣，年增7.6%，雙雙達到或超越該行預期。而對壽險銷售量的強勁增長及產品利潤率的韌性感到驚喜。考慮到公司於2024及2025年已確認逾百億元的資產管理相關減值損失，相信2026年減值損失確認額的顯著降低，已足以推動全年核心盈利增長，維持「增持」評級，目標價90港元，以2027財年預測7倍市盈率及6%的股息率計算，估值仍屬合理。



摩根士丹利指，中國平安首季稅後營運利潤按年升7.6%，略勝於該行及市場預測的4至5%增幅；淨利潤按年跌7.4%，符合預期。中國平安業績穩健，資產負債表強勁，預期可繼續推動中期估值重新評級，維持「增持」評級，目標價89港元，並重申其為行業首選股。

高盛：料股價反應正面 美銀證券：次季投資回報料有改善

高盛預期中國平安股價將對首季業績反應正面，業績反映營運利潤具韌性、壽險新業務價值增長強勁，以及財險承保業績改善。期內純利按年跌7%，但仍優於市場共識，並符合該行全年預測。純利下跌主要由於壽險及財險業務分別按年跌41%及13%，相信市場已有所預期，因首季股市疲弱及市場持續波動。高盛將其2026至2028年盈利預測上調1%至4%，維持「買入」評級，目標價75港元。



里昂稱，中國平安首季營運利潤(OPAT)及稅後淨利潤(NPAT)按年分別增長7.6%及下跌7.4%，兩者均略勝市場預期，主要由於資本市場波動對集團的影響較同業小，以及合約服務邊際(CSM)具韌性。其稅後淨利潤跌幅較同業為小。新業務價值及新業務價值率符合預期，資本壓力亦略有緩解，維持對其H股及A股「跑贏大市」評級，H股目標價由71港元上調至74港元，A股目標價由77元人民幣上調至78元人民幣。



美銀證券表示，中國平安第一季純利為250億元人民幣，按年跌7%，略勝該行預期跌10%；經營溢利按年增長8%；新業務價值按年增長21%，首年度保費增46%，新業務價值利潤率則由去年同期的28.3%降至23.5%，反映分紅保單組合佔比上升。考慮到首季市場疲弱，中國平安的整體業績穩健，預期集團將延續銷售趨勢，次季投資回報可有所改善，維持「買入」評級，目標價74港元。

太保首季純利升4.3%收入跌1.2% 壽險新業務價值增9.6%

另中國太保公布，截至3月31日止第一季純利約100.4億元人民幣，按年升4.3%，每股盈利1.04元人民幣，扣除非經常性損益之純利95.2億元人民幣，跌1%。太保壽險規模保費1163億元人民幣，其中新保期繳規模保費189.29億元人民幣，增長41.4%；新業務價值63.72億元人民幣，增長9.6%。

期內營業收入925億元人民幣，跌1.2%，加權平均淨資產收益率3.2%，跌0.3個百分點。首季保險服務收入702.34億元人民幣，增長1%，其中太保壽險保險服務收入215.71億元人民幣，增長2.6%；太保產險保險服務收入477.72億元人民幣，下降0.2%。截至期末，投資資產3.1萬億元人民幣，較去年末增長2.8%。一季度投資資產淨投資收益率0.7%，下降0.1個百分點；總投資收益率0.8%，下降0.2個百分點。

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內地保險業首季保費收入同比增6.2% 賠付支出增7.5%

值得一提，中國保險行業協會昨日（27日）召開2026年度第一次例行新聞發布會。中國保險行業協會黨委委員、副秘書長方詠介紹，2026年一季度，保險業實現保費收入2.31萬億元人民幣，同比增長6.2%；賠付支出0.89萬億元人民幣，同比增長7.5%。具體而言，一季度，財產險公司實現保費收入5302億元人民幣，同比增長2.9%；賠款支出2582億元人民幣，同比增長3.4%。人身險公司實現保費收入17803億元人民幣，同比增長7.3%；賠款與給付6311億元人民幣，同比增長9.3%。

此外，根據中國保險行業協會會員單位報送的行業交流數據，初步統計，2026年一季度，外資保險公司實現保費收入約2126億元人民幣，同比增長12.5%。方詠預計2026年保險業將保持穩健發展，增長速度與經濟社會發展同步，做好金融「五篇大文章」成效進一步顯現。

熊麗萍：平保業績有驚喜內險股料續反彈 國壽26元附近值博

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，平保今日股價上升主要因業績能給予市場驚喜。其實整個內險板塊今年稍為升過一輪後即不斷下跌，除平保外，國壽(02628)由高位計跌得更多，因大家都預期今年第一季業績很差，包括投資及政策方面影響料亦會有所反映，但現在實際所見，並非如預期那麼差，所以今日整個板塊都升。平保業績也顯示其他內險股情況不如想napo 那麼壞，相信它們也不會待業績公布已開始有一輪反彈。若已於較高位買入平保則可繼續持有，因股價之前已跌了很多，且上次公布業績後，見其已不再是最弱勢的內險股。

至於國壽，熊麗萍指，之前曾低見23、24元，現時才慢慢回升，今日上升已開始反映大家對其業績看法，26元附近其實仍具值博率，但要留意投資市場的影響，因現時內險投資於股份佔比多，A股表現對其有直接影響。另外，要留意政策上規定要考核的是其5年業績，包括投資表現，不希望它們如以前一樣，為了今年表現而炒賣股票套現。

平保今日升6.08%收報63.7元，太保亦升5.43%報33.8元。其他內險股普遍急升，國壽升5.14%報27.4元，新華保險(01336)升4.89%報50.6元，中國太平(00966)升5.87%報22.38元，人保(01339)升2.72%報5.29元，財險(02328)升2.92%報14.46元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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