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異動股 | 港交所午後升3%，首季純利升27%至52億元收入升兩成

29/04/2026

異動股 | 港交所午後升3%，首季純利升27%至52億元收入升兩成

 

 

　　港交所(00388)現價升3.1%，報420.2元，該股成交約209萬股，涉資8.66億元，最高見421.2元，最低見408元。

 

　　港交所公布，截至今年3月底止，首季純利按年升27%至51.88億元，勝過市場預期的46億元，基本每股盈利4.1元。而2026年第一季收入及其他收益和溢利創歷季新高。

 

　　期內收入及其他收益按年升20%至82.03億元，EBITDA（非HKFRS計量項目）按年升25%至65.92億元。

 

日均成交額按年14%，新股集資額按年升近六倍

 

　　港交所公布，2026年第一季整體平均每日成交金額達2767億元（歷來第二高季度紀錄，僅次於2025年第三季創下2864億元的紀錄），較2025年第一季增加14%。

 

　　2026年第一季，香港繼續穩居全球新股市場首位，上市活動和集資額延續2025年的強勁勢頭。2026年第一季共有40家公司上市，總集資額達1104億元，是2025年第一季的近六倍，創2021年以來的第一季新高紀錄。

 

　　滬股通及深股通平均每日成交金額創3241億元人民幣的歷季新高，按年上升70%。集團旗下商品市場亦持續暢旺，LME的收費金屬合約的平均每日成交量創87.7萬手的歷季新高，較2025年第一季增加26%。2026年第一季，債券通北向通重拾升軌，平均每日成交金額創504億元人民幣的歷季新高，較2025年第一季上升9%。

撰文：經濟通市場組

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