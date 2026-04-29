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港股 | 午市前瞻 | 油價走勢仍看霍海局勢發展，華虹回調估值仍偏高宜候低吸納

29/04/2026

　　美聯儲當地時間周二（28日）開始一連兩天議息，惟市場傳出OpenAI新用戶和收入未達內部目標，引發市場對未來AI投資的擔憂，相關的半導體股遭拋售，拖累費城半導體指數急挫逾3%。亞太股市個別走，中港股市追落後，恒指高開過百點後，維持高位上落，並一度重上26000，半日收收報25995，升315點或1.2%，主板成交近1331億元。恒生中國企業指數報8762，升117點或1.4%。恒生科技指數報4879，升51點或1.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 油價走勢仍看霍海局勢發展，華虹回調估值仍偏高宜候低吸納

 

麥嘉嘉：阿聯酋退油組屬中長期影響

 

　　阿聯酋周二突然宣布，將於5月1日起正式退出石油輸出國組織(OPEC)，表示旨在擺脫沙特主導的集體決策，按自身節奏釋放產能。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部暨研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，阿聯酋退出OPEC將為中長期石油供應增添變數，因OPEC在供應共識上原本提供油價穩定作用。但她表示目前油價走勢的重點仍看霍爾木茲海峽的通行狀況，以及周邊國家的石油產量恢復時間表。香港股票分析師協會副主席曾永堅補充，由於阿聯酋石油出口仍依賴霍爾木茲海峽，其退出OPEC對供應的實際影響將取決於海峽後續局勢。

 

　　麥嘉嘉表示短期內，油價仍會在90至100美元的高位徘徊。不過，她表示目前市場已普遍適應高油價的環境，預期恒指近期約在26000點水平上落，而由於缺乏利好消息，因此上升空間相對較少。曾永堅亦表示，目前資金熱炒晶片股等科技硬件，而港股主要反映中資企業吸引力，缺乏AI上游企業，在當前投資環境下對資金吸引力較弱。他預計恒指短期維持在25400至26500點區間，進一步升勢需視外資能否在風險胃納改善後回流。

 

對華虹打擊屬市場預期，部署宜待股價進一步下調

 

　　據《路透》引述知情人士報道，美國商務部上周向多間主要晶片設備製造商，包括應用材料、科林研發和科磊發信，通知已向華虹半導體(01347)及其子公司上海華力微電子實施新的限制措施，暫停向該企業供應設備及其他材料。

 

　　在消息下，美資半導體相關股科林研發、應用材料與科磊股價在周二收盤重挫，科林研發下跌3.1%，科磊下跌4.7%，應用材料下跌5.8%。而華虹半導體今日上半日亦錄得約6%的跌幅。

 

　　麥嘉嘉認為美國禁令將給華虹帶來短期下行壓力，但中國芯片在國策支持下，中長線市場會逐步消化不利消息。曾永堅表示，市場早預期美方進一步制裁內地芯片企業，短期或影響華虹供應生產，但中長線在國產化、自給自足的國策帶動下仍有上升空間。他指今日華虹股價調整，主要因過往估值偏高，資金趁消息獲利了結。

 

　　曾永堅認為，華虹今日股價雖調整，但估值仍偏高。他指出，雖然有芯片國產化、自給自足國策支持，但華虹真正受惠至少需數年。以長期盈利增長預期計，目前估值仍過高。他建議部署上，待股價回落到50天線（約92元以下）再分段吸納。

 

撰文：經濟通市場組

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