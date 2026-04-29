  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

恒指全日升432點收報26111爭持百天線，國策概念集體炒作，內險績後造好

29/04/2026

恒指全日升432點收報26111爭持百天線，國策概念集體炒作，內險績後造好

 

 

　　美聯儲公布議息結果前，港股受政治局會議影響，內房、內險、汽車、內需等板塊集體衝高，恒指升幅擴大至逾400點，至10天線（約26117）及100天線（約26100）位置見阻力，恒指全日收報26111，升432點或1.7%。恒生中國企業指數收報8805，升160點或1.9%。恒生科技指數收報4910，升82點或1.7%。

 

　　港股全日主板成交近2583億元，但值得留意的是內地五一長假將至，今日北水淨流出39.5億元。

 

　　政治局會議提及要努力穩定房地產市場，紮實推進城市更新。內房股捕風捉影伺機炒作，中海外(00688)急飆8.89%，報13.35元，潤地(01109)升6.53%，報32.96元，龍湖(00960)升4.3%，報8.25元，非藍籌萬科(02202)更升7.04%，報3.04元，碧桂園(02007)升3.64%，報0.285元，融創中國(01918)升3.74%，報1.11元。

 

　　會議又提到要深入挖掘內需潛力。擴大優質商品和服務供給，推動消費升級。車股集體上漲，比亞迪(01211)首季度盈利減半，股價仍升4.44%，報108.3元，至於零跑汽車(09863)升3.25%，報47.06元，理想汽車(02015)升3.36%，報69.25元，吉利汽車(00175)升2.57%，報22.34元，小鵬汽車(09868)升1.46%，報62.5元。蔚來(09866)子品牌樂道新SUV車型啟動預售，股價漲8.74%，報52.5元。

 

　　內險股亦落鑊，財險(02328)績後升2.92%，報14.46元，太保(02601)升5.43%，報33.8元，國壽(02628)升5.14%，報27.4元，新華保險(01336)升4.89%，報50.6元，人保(01339)升2.72%，報5.29元。

 

　　據報在百度　(09888)蘿蔔快跑自動駕駛出租車(Robotaxi)於武漢出現大範圍故障後，中國官方據悉暫停發放新的高級別自動駕駛許可。百度股價跌2.76%，報119.9元。

 

　　港交所(00388)首季純利按年升27%至51.88億元，勝過市場預期的46億元，基本每股盈利4.1元。而2026年第一季收入及其他收益和溢利創歷季新高。港交所股價升2.99%，報419.8元；萬洲國際(00288)首季多賺近一成惟豬肉經營利潤急降近三成半，股價下跌5.77%，報9.96元。

 

　　招行(03968)第一季淨利差1.77%，淨利息收益率1.83%，按年分別下降5個基點和8個基點，該行股價全日累跌4.23%，報47.98元。

 

　　科技股表現普遍升，美團(03690)漲3.55%，報83.15元，阿里(09988)升3.24%，報130.6元，騰訊(00700)升1.14%，報479.2元，京東集團(09618)升1.91%，報117.5元，小米(01810)升0.74%，報30.14元。

 

　　觀望美聯儲議息結果，惟本地地產股今日表現走強，恒地(00012)升1.52%，報30.82元，長實(01113)升1.6%，報49.38元，新地(00016)升2.19%，報140元，新世界(00017)更漲3.37%，報8.6元。

 

　　恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中國平安。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】白宮記協晚宴爆發槍擊案，你認為事件會否提升共和黨在中期選舉的勝算？你認為特朗普會否被國內安全問題吸引，削弱對伊朗軍事動作力度？ ► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02373

美麗田園醫療健康

20.300

異動股

01716

毛記葵涌

7.110

異動股

03347

泰格醫藥

39.580

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02373 美麗田園醫療健康
  • 20.300
  • 01716 毛記葵涌
  • 7.110
  • 03347 泰格醫藥
  • 39.580
  • 02648 安井食品
  • 90.100
  • 02650 摯達科技
  • 25.420
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 85.450
  • 目標︰$88.90以上
  • 01523 珩灣科技
  • 7.820
  • 目標︰--
  • 02600 中國鋁業
  • 11.880
  • 目標︰$15.00
  • 01833 平安好醫生
  • 10.850
  • 目標︰$16.00至$18.00
  • 06919 人瑞人才
  • 3.920
  • 目標︰$5.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 479.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 130.600
  • 09992 泡泡瑪特
  • 156.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 108.300
  • 02476 勝宏科技
  • 321.000
報章貼士
  • 02276 康耐特光學
  • 48.620
  • 目標︰$56.00
  • 00317 中船防務
  • 16.380
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 22.200
  • 目標︰$28.00
熱炒概念股
即時重點新聞

29/04/2026 17:05  《盤後部署》政治局會議召開恒指炒上二萬六，憧憬內地扶樓市龍湖候低吸

29/04/2026 18:21  金管局與銀行業推新一輪措施支持中小企，包括提供信貸支援予受影響行業

29/04/2026 18:03  港交所:有興趣發展市場並致力多元化，惟拓展預測市場類產品不是當務之急

29/04/2026 18:07  中行(03988)首季純利升4.2%至566.3億人幣，不良貸款率降至1.22%

29/04/2026 17:16  國壽(02628)首季純利跌32.3%至195.1億人幣，新業務價值升75.5%

29/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出39.52億元，買建行沽恒生中國企業

29/04/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】平保績後獲滙證中信里昂升目標，大摩升青啤目標價一成

29/04/2026 16:25  《財資快訊》美電軟報7.8369，一周拆息較上日微升至2.49%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

金管局與銀行業推新一輪措施支持中小企，包括提供信貸支援予受影響行業新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價 | 溫灼培：央行購金取向未變新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指重返四千一，黃金投資消費需求創新高，傳增成品油出口新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

43歲蔡卓妍高調宣布再婚，愛譜「姊弟戀」現任丈夫年輕10歲 新文章
人氣文章

威少看世界．張少威

查理斯國王訪美，英國人擔心其安全新文章
人氣文章

玩樂假期

4月30日免費電車日！慶祝姜濤27歲生日，「姜糖」連續5年請全港市民坐電車
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

卵巢周圍有卵泡？認識多囊卵巢綜合症！研究：想要「性福」與「好孕」，竟然需要補充XX？
人氣文章

Fashion Feature

低調奢華與極繁主義：Versace 賣身 Prada 能否重拾意式性感？
人氣文章

電影寓言．朱相楠

香港國際電影節金禧之約：重溫張藝謀與陳凱歌的黃河絕唱
健康好人生 Health Channel
人氣文章
當長者抗拒喝水，我們還能做甚麼？ 新文章
人氣文章
中醫療法｜刮痧袪濕暢通氣血，中醫教自刮簡易法與宜忌新文章
人氣文章
變種病毒警示｜新冠蟬病毒襲港？港女咳嗽失聲快測陰性，專家揭2類人高危
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/04/2026 20:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/04/2026
金管局與銀行業推新一輪措施支持中小企，包括提供信貸支援予受影響行業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

阿聯酋退出與OPEC的式微

29/04/2026 18:27

大國博弈

美國跪了嗎？

29/04/2026 11:10

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區