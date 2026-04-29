恒指全日升432點收報26111爭持百天線，國策概念集體炒作，內險績後造好

美聯儲公布議息結果前，港股受政治局會議影響，內房、內險、汽車、內需等板塊集體衝高，恒指升幅擴大至逾400點，至10天線（約26117）及100天線（約26100）位置見阻力，恒指全日收報26111，升432點或1.7%。恒生中國企業指數收報8805，升160點或1.9%。恒生科技指數收報4910，升82點或1.7%。

港股全日主板成交近2583億元，但值得留意的是內地五一長假將至，今日北水淨流出39.5億元。

政治局會議提及要努力穩定房地產市場，紮實推進城市更新。內房股捕風捉影伺機炒作，中海外(00688)急飆8.89%，報13.35元，潤地(01109)升6.53%，報32.96元，龍湖(00960)升4.3%，報8.25元，非藍籌萬科(02202)更升7.04%，報3.04元，碧桂園(02007)升3.64%，報0.285元，融創中國(01918)升3.74%，報1.11元。

會議又提到要深入挖掘內需潛力。擴大優質商品和服務供給，推動消費升級。車股集體上漲，比亞迪(01211)首季度盈利減半，股價仍升4.44%，報108.3元，至於零跑汽車(09863)升3.25%，報47.06元，理想汽車(02015)升3.36%，報69.25元，吉利汽車(00175)升2.57%，報22.34元，小鵬汽車(09868)升1.46%，報62.5元。蔚來(09866)子品牌樂道新SUV車型啟動預售，股價漲8.74%，報52.5元。

內險股亦落鑊，財險(02328)績後升2.92%，報14.46元，太保(02601)升5.43%，報33.8元，國壽(02628)升5.14%，報27.4元，新華保險(01336)升4.89%，報50.6元，人保(01339)升2.72%，報5.29元。

據報在百度 (09888)蘿蔔快跑自動駕駛出租車(Robotaxi)於武漢出現大範圍故障後，中國官方據悉暫停發放新的高級別自動駕駛許可。百度股價跌2.76%，報119.9元。

港交所(00388)首季純利按年升27%至51.88億元，勝過市場預期的46億元，基本每股盈利4.1元。而2026年第一季收入及其他收益和溢利創歷季新高。港交所股價升2.99%，報419.8元；萬洲國際(00288)首季多賺近一成惟豬肉經營利潤急降近三成半，股價下跌5.77%，報9.96元。

招行(03968)第一季淨利差1.77%，淨利息收益率1.83%，按年分別下降5個基點和8個基點，該行股價全日累跌4.23%，報47.98元。

科技股表現普遍升，美團(03690)漲3.55%，報83.15元，阿里(09988)升3.24%，報130.6元，騰訊(00700)升1.14%，報479.2元，京東集團(09618)升1.91%，報117.5元，小米(01810)升0.74%，報30.14元。

觀望美聯儲議息結果，惟本地地產股今日表現走強，恒地(00012)升1.52%，報30.82元，長實(01113)升1.6%，報49.38元，新地(00016)升2.19%，報140元，新世界(00017)更漲3.37%，報8.6元。

恒指、國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中國平安。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

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