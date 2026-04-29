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金管局與銀行業推新一輪措施支持中小企，包括提供信貸支援予受影響行業

29/04/2026

　　金管局今日與「中小企融資專責小組」舉行會議後，聯同銀行業推出新一輪支援措施，協助本地中小企應對當前多變的市場環境。近期中東地區局勢引發國際燃油價格大幅波動，為環球經濟帶來更大不確定性，加劇部分行業中小企的營運挑戰。

 

金管局與銀行業推新一輪措施支持中小企，包括提供信貸支援予受影響行業

（資料圖片）

 

增加預留中小企專項資金，提供信貸支援予受影響行業
 

　　金管局與銀行業推出新一輪措施支援中小企獲取銀行融資、提升業務靭性和加快升級轉型：增加預留中小企專項資金，18家專責小組參與銀行進一步擴大其貸款組合中預留的中小企專項資金規模，總額由2024年10月的3700億元，增加至現時超過4500億元，展示銀行業對支持中小企的承諾；提供信貸支援予受影響的行業，油價上升導致部分中小企營運成本顯著增加，尤其是運輸物流業、製造業及進出口業。專責小組參與銀行會以包容的態度，在審慎風險管理原則下，按個別客戶實際情況與需要，為受油價波動影響的中小企提供適切的信貸支援，包括具彈性的還款安排、相應延長貸款年期，以及更多貿易融資展期選項等，以緩解企業的資金流壓力。

 

加快中小企融資擔保計劃申請審批，推靈活還款貸款支持轉型

 

　　另外，加快「中小企融資擔保計劃」申請審批流程，所有專責小組參與銀行及香港按證保險有限公司承諾，在一般情況下，於收齊所需資料後30個工作天內，銀行與按證保險公司會完成相關審批並通知客戶有關結果，藉此提升審批效率及透明度，讓客戶能夠及時掌握審批進展，作出靈活規劃和財務安排，應對市場變化和營運需要；推出靈活還款貸款支持中小企轉型：考慮到中小企在轉型期間或需投放大量資金，專責小組參與銀行會按個別中小企的業務需要，為客戶度身定造具靈活還款安排（例如前期部分還本，或「階梯式」還款模式）的融資方案，以滿足企業在開拓新業務，以及進行數碼、智能及綠色轉型過程中的資金需求。

 

深化利用金融科技和數據協助中小企獲得銀行融資

 

　　深化利用金融科技和數據協助中小企獲得銀行融資，專責小組參與銀行承諾進一步運用金融科技和數據，優化中小企貸款審批流程，並為客戶提供更快捷及更合適的信貸方案。當中，所有主要提供貿易融資服務的銀行將積極參與金管局推出的Cargox項目先導計劃，借助「商業數據通」數據基建連結貨運物流和貿易數據，結合貿易融資自動化方案，更有效地評估企業信貸風險，從而加快審批流程，提升中小企特別是進出口商獲取貿易融資的機會與效率。

 

　　自2024年以來，金管局與銀行業已經先後推出三輪支持中小企措施，協助不同行業的中小企應對外圍環境不確定性和經濟轉型帶來的挑戰。至今，已經有超過89000宗中小企個案受惠於相關措施，涉及信貸額度超過2090億元。

 

　　金管局與銀行業會繼續密切留意市場發展，並透過專責小組與工商界保持緊密溝通，了解各行業中小企的需要，並適時提供支援，促進香港經濟及中小企的發展和轉型。

 

撰文：經濟通採訪組

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