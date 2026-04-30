異動股｜友邦高開2％，首季新業務價值按年升13％

友邦(01299)現價升1.9％，報86.6元，該股成交約327萬股，涉資2.82億元。

（Shutterstock圖片）

友邦保險公布，截至今年3月底止首季，按固定匯率計算，首季新業務價值按年增長13％至17.57億美元；年化新保費增16％至31.52億美元，新業務價值利潤率為56％，按年下跌1.8個百分點。

公司指出，若扣除去年高基數影響的泰國業務，集團新業務價值增長則達22％，反映核心市場增長勢頭依然強勁，所有報告分部（除泰國外）均錄得新業務價值增長，業務基礎廣泛。

按地區劃分，中國內地及香港市場表現突出，首季新業務價值均錄得逾20％增長。其中，中國業務升26%，受惠於「最優秀代理」策略及銀行保險渠道帶動；香港業務亦升21％，主要由本地及內地訪客需求推動。





此外，集團宣布的17億美元股份回購計劃已於2026年3月30日啟動，截至4月29日累計回購約5670萬股，涉資約48.06億港元。

現時，恒生指數報26008，跌103點或跌0.4％，主板成交逾43億元。國企指數報8757，跌47點或跌0.5％。恒生科技指數報4876，跌33點或跌0.7％。

撰文：經濟通市場組

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