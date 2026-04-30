  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

異動股 | 國壽升半成，首季純利升32%，新業務價值按年升75%

30/04/2026

異動股 | 國壽升半成，首季純利升32%，新業務價值按年升75%

 

　　國壽(02628)現價升5.1%，報28.8元，該股成交約1165萬股，涉資3.32億元。

 

　　國壽公布，截至2026年3月31日止首季純利195.05億元人民幣，按年跌32.3%，每股基本盈利0.69元人民幣。

 

　　期內收入932.91億元人民幣，跌15.3%；新業務價值在2025年同期基礎上增長75.5%。

 

　　期內，公司實現總保費3584.78億元人民幣，按年增長1.1%，其中，長險新單保費為856.6億元人民幣，按年增長29.9%；短期險保費為427.02億元人民幣，按年增長2.9%；續期保費為2301.16億元人民幣，受部分業務續期止收影響，按年下降6.8%。公司實現總投資收益355.36億元人民幣，總投資收益率為2.21%。

 

　　公司償付能力持續保持較高水平，核心償付能力充足率達156.87%，綜合償付能力充足率達202.31%。在保險公司風險綜合評級中，公司連續30個季度保持A類評級。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00017

新世界發展

8.520

異動股

02575

軒竹生物－Ｂ

21.560

異動股

09958

力天影業

0.220

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00017 新世界發展
  • 8.520
  • 02575 軒竹生物－Ｂ
  • 21.560
  • 09958 力天影業
  • 0.220
  • 06090 不同集團
  • 39.860
  • 06036 光麗科技
  • 0.940
股份推介
  • 02209 喆麗控股
  • 3.100
  • 目標︰--
  • 00941 中國移動
  • 84.600
  • 目標︰$88.90以上
  • 01523 珩灣科技
  • 7.530
  • 目標︰--
  • 02600 中國鋁業
  • 11.360
  • 目標︰$15.00
  • 01833 平安好醫生
  • 10.750
  • 目標︰$16.00至$18.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 467.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 126.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 102.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 157.200
  • 00981 中芯國際
  • 70.900
報章貼士
  • 01138 中遠海能
  • 18.240
  • 目標︰$23.00
  • 00257 光大環境
  • 5.600
  • 目標︰$9.45
  • 02899 紫金礦業
  • 35.680
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

30/04/2026 17:00  《盤後部署》恒指回吐北水過百億撈貨，友邦業務展韌性大行看好見紅底

30/04/2026 16:38  《本港樓市》金管局：今年第一季末負資產住宅按揭貸款宗數為11424宗，按季下跌46.4%

30/04/2026 15:46  招商局集團據報有意入股香港電訊(06823)RAN業務少數股權，涉資或高達10億美元

30/04/2026 18:20  渣打(02888)：已因應下行風險作出撥備，中東衝突下信用狀況仍然強韌

30/04/2026 17:18  《打擊貪腐》中證監前主席易會滿被「雙開」：在上市審批等方面謀利，搞權色、錢色交易

30/04/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近122億元，買中芯沽騰訊

30/04/2026 09:00  【大行炒Ｄ乜】法巴首予阿里跑贏大市目標204元，港交所績後獲多行升目標

30/04/2026 16:30  《財資快訊》美電軟報7.8343，一周拆息較上日微升10基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

香港樓市 | 本港首季負資產宗數回落至1.14萬宗，按季大減逾46%，分析料次季將跌破萬宗水平新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 製造業PMI勝預期，廣深推樓市新政，無人機明起須實名登記新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

《魚缸博客》預測市場係香港有無市場？呢個真係可圈可點啦新文章
品味生活
生活
人氣文章

容我世說．張翠容

從白宫記者宴會槍擊看美國暴力的上樑效應新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

阿聯酋退出與OPEC的式微
人氣文章

我要退休．羅國森

領展及香港電訊，賺錢必派息
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

2026 春夏美甲趨勢：4款不同風格Lace美甲，從指尖透出精緻感！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

卵巢周圍有卵泡？認識多囊卵巢綜合症！研究：想要「性福」與「好孕」，竟然需要補充XX？
人氣文章

Fashion Feature

低調奢華與極繁主義：Versace 賣身 Prada 能否重拾意式性感？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
素食譜推薦：香荽甜椒煎豆腐塊 平凡豆腐的不平凡滋味
人氣文章
食物安全｜一家四口飯後食西瓜12小時集體身亡，專家揭惡菌元兇新文章
人氣文章
更年期的迷思：有沒有方法可以延遲更年期？非荷爾蒙藥物都可以治療潮熱? 吸煙會提早停經？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/05/2026 00:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/04/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞30/04/2026
香港樓市 | 本港首季負資產宗數回落至1.14萬宗，按季大減逾46%，分析料次季將跌破萬宗水平
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

從白宫記者宴會槍擊看美國暴力的上樑效應

30/04/2026 12:00

大國博弈

美國議息 | 鮑威爾5月卸任主席後將留任理事，強調無意干預特...

30/04/2026 03:12

貨幣攻略

美國跪了嗎？

29/04/2026 11:10

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區