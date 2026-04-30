異動股 | 國壽升半成，首季純利升32%，新業務價值按年升75%
30/04/2026
國壽(02628)現價升5.1%，報28.8元，該股成交約1165萬股，涉資3.32億元。
國壽公布，截至2026年3月31日止首季純利195.05億元人民幣，按年跌32.3%，每股基本盈利0.69元人民幣。
期內收入932.91億元人民幣，跌15.3%；新業務價值在2025年同期基礎上增長75.5%。
期內，公司實現總保費3584.78億元人民幣，按年增長1.1%，其中，長險新單保費為856.6億元人民幣，按年增長29.9%；短期險保費為427.02億元人民幣，按年增長2.9%；續期保費為2301.16億元人民幣，受部分業務續期止收影響，按年下降6.8%。公司實現總投資收益355.36億元人民幣，總投資收益率為2.21%。
公司償付能力持續保持較高水平，核心償付能力充足率達156.87%，綜合償付能力充足率達202.31%。在保險公司風險綜合評級中，公司連續30個季度保持A類評級。
撰文：經濟通市場組
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