百勝中國 | 首季多賺6%經營利潤創季度新高，股價曾逆市升逾3%可看高一線？

在內地經營肯德基和必勝客等餐廳的百勝中國(09987)公布季績，首季盈利按年升6%至約3.1億美元，收入增10%至33億美元，經營利潤增12%至4.5億美元，創季度新高，期內淨新增門店636家，創單季新高。其美股隔晚升2.85%報48.69美元，今早（30日）於港股亦曾逆市升逾3%至392元，惟隨著市況進一步轉差，升幅收窄至不足1%。有大行指百勝中國季績略勝預期，在內地餐飲股中可否看高一線？

（Shutterstock圖片）

首季盈利升6%派季度息29美仙 經營利潤增12%創季度新高

百勝中國公布，截至3月31日止第一季盈利約3.09億美元，按年升6%，每股盈利88美仙，派季度股息每股29美仙。總收入增長10%至33億美元，經營利潤增長12%至4.47億美元，創一季度新高。核心經營利潤增長6%。經營利潤率13.7%，增長30個基點，連續第八個季度提升。餐廳利潤率18.2%，下降40個基點。肯德基第一季同店銷售額按年增長1%，同店交易量亦增長1%，帶動系統銷售額增長5%，經營利潤增長8%至4.17億美元。必勝客首季系統銷售額按年增長4%。同店交易量增長5%。公司本季展望內容維持去年年底所述不變。

集團指，期內淨新增門店636家，創單季歷史新高，是去年同期的兩倍以上，其中淨新增加盟店佔比39%。截至3月底，門店總數約1.8萬家。肯德基季內淨新增門店457家至13454家，必勝客季內淨新增門店207家至4375家。公司預計2026年將淨新增超過1900家門店。

屈翠容：對消費情緒初步改善樂觀 有信心達全年業績目標

百勝中國首席執行官屈翠容表示，對消費情緒初步改善的跡象持續保持樂觀。春節較晚以及4月新增的春假影響了一季度的聚會消費模式和同店銷售增長。但從3月和4月合併來看，目前的經營表現整體符合預期。

屈翠容還指，一季度，為把握重大市場機遇，百勝中國加速門店擴張，單季淨新增門店創歷史新高。與此同時，一季度實現了連續第八個季度的系統銷售額增長、經營利潤增長和經營利潤率的提升。展望未來，將通過前端分層與後端聚合，持續推動業務增長。集團有信心達成全年業績目標。

野村：季績略勝預期創單季開店紀錄 升目標價至464元

野村發表報告指，儘管同店銷售增長持平及外送銷售貢獻上升，百勝中國第一季經營利潤仍錄得穩健增長，維持「買入」評級，目標價由459港元升至464港元。公司第一季業績略勝市場預期，並創下單季度新店開業紀錄。季度收入按年增長10%（剔除匯率影響後增長4%）至32.7億美元，市場預期為32.2億美元；經營利潤按年增長12%（剔除匯率影響後增長6%）至4.47億美元，市場預期為4.34億美元。

摩根士丹利則指，百勝中國首季同店銷售增長持平，略低於該行及市場預測，主要由於今年農曆新年時間較後，加上4月的額外假期。如將3月及4月的表現合併，則符合公司預期。扣除匯率影響後，總系統銷售增長4%，總收入按年增10%（撇除外匯影響則升4%），符合預期。期內經調整經營溢利4.47億美元，每股攤薄盈利按年增13%至87美仙，均高於該行及市場預期，予其美股「增持」評級，目標價60美元。

里昂：料肯德基未來三年利潤率基本持平 降美股目標價至56美元

里昂稱，百勝中國首季業績符預期。由於春節較遲，導致聚餐場景減少，期內同店銷售增長持平。不過，公司透過擴大產品品類並提供具競爭力的定價，吸引消費者嘗試更多產品，預期首季後同店銷售將重回正增長。



里昂認為，肯德基餐廳利潤率較去年同期下降66個基點值得關注，主要受累於勞動成本上升。儘管隨著外送補貼減少，下半年勞動成本壓力可能會有所緩解，但正反映外送業務限制肯德基今年的利潤率。鑑於未來三年對肯德基的利潤率預測基本持平，里昂將百勝中國美股目標價從57美元下調至56美元，維持「跑贏大市」評級，將經調整EBITDA預測下調1%至3%。

黃德几：業績表現不錯惟缺乏高速增長 股價再反彈空間有限

（黃德几facebook截圖）

盈立證券研究部執行董事黃德几指，百勝中國首季業績算是符合預期，或者可說比預期稍好，業績重點之一為門店仍繼續擴張，多了600幾間，創了單季紀錄，比去年同期亦有明顯增長，加盟店亦持續增加。其實，內捲、油價高企及運輸成本等對各行各業都有一定程度壓力，但對於一些較平價的餐飲行業，無論經營利潤或整體業績表現都未有太大影響，而百勝中國旗下肯德基和必勝客兩大品牌都可帶來穩定盈利，另一小小的增長亮點則為外賣方面做得頗好。展望今年，公司應會繼續開多些門店，始終就算送外賣都要有門店服務顧客。其實在現時內地經濟環境下要保持經營利潤穩定性不容易，百勝中國今次業績可以「收貨」，撇除農曆新年前後這些因素也表現不錯，令股價穩定下來。

不過，黃德几指，雖然五一黃金周民眾旅遊出行會較慳儉，因油價高企機票價格昂貴，更偏向國內遊坐高鐵，對百勝中國此類基本餐飲影響不太大，但它沒有新零售概念，做的是很基礎的業務，根基穩健但短期難很高速增長。市場向來給予公司估值不到20倍PE，之不過過去三個月累積了一定調整，姑勿論是擔心整個市場的競爭環境以至經營成本上漲，畢竟股價已由2月高位大幅回落，之前剛好跌至250天線368元後反彈，該處初步應有不錯支持，但要再反彈仍阻力重重，只可說短期低位已見，要進一步反彈則仍受制下降通道阻力或一些移動線，今日曾升近100天線，未來較大阻力應是50天線403元。

百勝中國半日升0.32%報380.4元，連升兩日，累計升幅2.64%，成交1.91億元。其他內地餐飲股表現各異，海底撈(06862)無升跌報14.36元，九毛九(09922)跌3.24%報1.79元，海倫司(09869)升0.93%報1.08元，奈雪的茶(02150)跌3.8%報0.76元，呷哺呷哺(00520)升1.22%報0.415元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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