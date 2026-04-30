友邦｜首季新業務價值升13%，內地及本港升逾20%，獲大行唱好逆市靠穩可吼位吸納？

友邦保險(01299)公布首季新業務價值按年增13%至17.6億美元，中國內地及香港均錄逾20%增長，惟泰國受去年高基數影響，新業務價值跌18%。多間大行指其首季整體新業務價值仍勝預期，股價今日（30日）最多逆市升逾2%高見87.15元，其後在市況轉差下仍靠穩，若看好其增長前景，應如何部署？

（Shutterstock圖片）

首季新業務價值按年增13% 中國內地及香港均錄逾20%增長

友邦保險公布，截至今年3月底止首季，按固定匯率計算，首季新業務價值按年增長13%至17.57億美元；年化新保費增16%至31.52億美元，新業務價值利潤率為56%，按年下跌1.8個百分點。公司指，若扣除去年高基數影響的泰國業務，集團新業務價值增長則達22%，反映核心市場增長勢頭依然強勁，所有報告分部（除泰國外）均錄得新業務價值增長，業務基礎廣泛。

按地區劃分，中國內地及香港市場表現突出，首季新業務價值均錄得逾20%增長。其中，中國業務升26%，受惠於「最優秀代理」策略及銀行保險渠道帶動；香港業務亦升21%，主要由本地及內地訪客需求推動。泰國業務則因去年第一季基數極高，導致今年首季新業務價值下跌18%；與2024年第一季相比，新業務價值則高出39%。

友邦：地緣政局緊張致資本市場波動 惟區內保險產品需求仍大

友邦表示，儘管當前地緣政治局勢緊張，導致全球資本市場反覆波動，但區內有利的人口結構、收入增長、私營保險滲透率水平偏低以及社會保障有限等強勁的結構性利好因素，持續為其保險產品帶來大量需求。策略性優先任務是把握前方的重大機遇，以推動盈利性新業務增長，從而提升未來盈利、產生的自由盈餘及更高的股東價值。

此外，集團宣布的17億美元股份回購計劃已於2026年3月30日啟動，截至4月29日累計回購約5670萬股，涉資約48.06億港元。

花旗：首季新業務價值表現理想 予目標價103元

花旗發表研究報告指，友邦第一季新業務價值按實際匯率基準錄得17%按年增長，按固定匯率基準則增長13%，表現理想。儘管泰國市場面臨高基數比較的逆風，但集團整體新業務價值增長實際、固定匯率基準表現，仍超出公司收集的市場共識預期的13%及9%。若撇除泰國市場，集團新業務價值按固定匯率基準將錄得22%按年增長。

友邦第一季新業務價值增長主要由20%按年新保費增長推動，儘管新業務價值利潤率按實際匯率基準按年下跌1.5個百分點至56%。按地區市場劃分，除泰國外，所有可報告分部的新業務價值均錄得正增長，其中兩個最大市場中國內地和香港分別錄得26%和21%按年新業務價值增長。中國內地新業務價值增長受代理和銀保渠道強勁表現推動。除長期儲蓄產品需求強勁外，友邦保障產品在第一季仍錄得17%按年新業務價值增長。另友邦新的17億美元股份回購計劃於2026年3月30日開始實施，截至2026年4月29日已累計回購5670萬股，總代價約6.14億美元，予「買入」評級，目標價為103港元。

位於香港灣仔司徒拔道一號的集團總部——友邦大廈（截自友邦網站相片庫）

里昂：首季新業務價值勝預期 富瑞：增長勢頭有望超越市場共識

里昂則指，友邦首季新業務價值按年增長13%（固定匯率）及17%（實質匯率），均較市場預期高出4%。期內年化新保費(ANP)強勁增長20%（實質匯率），新業務價值利潤率則微跌1.5個百分點至56%。友邦香港及友邦中國首季新業務價值均錄得超過20%的優異增長。其中友邦中國新業務價值增長26%，除長期儲蓄方案需求強勁外，保障產品新業務價值亦增長17%。友邦香港新業務價值增長21%，儘管行業經紀渠道整體疲弱，但友邦香港新業務價值仍錄得按年及按季增長，表現應優於同業。

富瑞表示，友邦首季新業務價值增長13%，表現令人驚喜，在市場普遍憂慮泰國業務面對去年首季高基數效應，會拖累今年首季增長之際，集團成績理想。若剔除泰國業務，友邦首季新業務價值增長更達22%，其中內地及香港兩個最大市場的增長均超過20%。若假設現有增長勢頭持續至今年餘下時間，友邦有望大幅超越市場共識預期，予「買入」評級，目標價97港元。

黃德几：業績表現理想增長前景仍樂觀 回至81元可吸短期上望92元

（黃德几facebook截圖）

盈立證券研究部執行董事黃德几認為，友邦業績表現很好，泰國新業務價值已預計因高基數會有些回落，之前見過管理層已特別提到此點，但若不計泰國，整體新業務價值其實有很高增長，就算計入泰國，仍有不錯表現，按實質匯率計增長17%，甚至可說遠超市場預期。大家都知新業務價值一直以來都是看保險公司表現最關鍵的指標，焦點未必放在盈利中，且友邦的年化新保費收入也有理想增長，香港業務當然最重要，內地通過不同渠道亦做得很好，在好幾個城市表現突出甚至排第一，公司在頗高基數下有此業績表現算是很理想。

黃德几又指，若撇除業績因素，產品的多樣性也是保險公司其中一個成功關鍵，香港有所謂醫療通脹，保費確實貴，亦令部分想買保險的人有些卻步，或者續保時可能要將計劃降級，但友邦最近推出了一種新產品，若去其網絡指定醫院如港怡等進行手術等治療，仍可住半私家房，費用卻相對低，總之產品的多樣化亦是友邦一個競爭優勢。此外，友邦新業務合約服務邊際也有增長，另代理人數等都會令其未來新業務價值繼續領先同業，有一個樂觀的增長。另外，個別市場如其在印度的合資公司亦是焦點，而之前獲李嘉誠支持的超聲波治療肝癌技術已是友邦保險保障範圍，總之友邦未來增長前景仍然樂觀。股價方面，友邦現正以長方形形態運行，業績後亦企於各移動線之上，下一級目標或短期阻力剛好為前高位大概92元，相信不會跌穿長方形底部78.7元，現應正反映業績預期，若能略為回落至約81元已是入市好時機，短期上望92元，今年更有機會突破此位置。

友邦今日升0.12%收報85.05元，成交30.84億元。其他保險股普遍向下，保誠(02378)跌1.21%報114.8元，宏利(00945)跌0.66%報300元，富衛集團(01828)跌2.32%報30.28元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

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