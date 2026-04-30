恒隆地產：現時淨負債比率降至約30%，料樓價短、中期續升

恒隆地產(00101)與恒隆集團(00010)董事長陳文博在股東大會後見記者表示，現時淨負債比率降至30%左右，較去年底淨債項股權比率32.7%減少約2個百分點，料將繼續下降，但若有良好投資機會，陳文博亦稱「不怕投資少少」。

左起：恒隆集團及恒隆地產首席財務總監趙家駒、董事長陳文博、行政總裁盧韋柏（許英略攝）

被問及有否股東關注取消以股代息安排，陳文博稱董事會會就此討論，適時調整。

零售看法保守樂觀

業務方面，陳文博看好香港樓市，住宅價格料於短、中期續升，惟零售業務看法則稍有保留。他指出，內地零售方面，首季零售銷售錄「少少」升幅，但整體零售環境看法有保留，以及保守樂觀，冀次季表現繼創新高。

本港首兩個月零售銷售錄單位數字增長

集團行政總裁盧韋柏則指出，本港零售銷售首兩個月錄單位數字增長，形容業務穩定，民生消費需求及租金回穩，北上潮流未及早前般熾熱。寫字樓方面，中環或港島租金回穩，但要留意九龍區租金表現部分受壓。

陳文博指出，雖然公司近期對投地看法保守，但仍有投資新項目，如內地杭州、無錫、上海3個輕資產項目，將陸續於2028至29年開幕，且希望繼續尋找相關新項目。盧韋柏補充指，公司在港仍有壽山村道37號及渣甸山衛信道項目進行當中，而其他投資若價錢良好，公司亦會參與其中。

撰文：經濟通採訪組

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