太興陳淑芳：首季同店銷售錄中高單位數增長，正研究年內推出1至2個新品牌

太興集團(06811)副主席兼執行董事陳淑芳表示，集團第一季度業績表現理想，受惠於香港整體市場氣氛回暖，核心品牌同店銷售錄得中高單位數增長，翻桌率及平均消費均較去年同期上升。部分重點品牌表現尤為突出，平均單價亦微幅上揚並呈現上行趨勢。她指集團積極於遊客區及核心商場部署，增加餐廳選擇，以覆蓋更多客群。

（柳英傑攝）

正研究於年內推出1至2個新品牌

對於即將到來的五一黃金周，陳淑芳持樂觀態度，又指儘管香港居民外遊情況有所變化，但內地旅客增加，集團已提前做好部署，包括在遊客區重點增派人手及加強推廣。

陳淑芳透露，集團正研究於年內推出1至2個新品牌，已完成市場調研，目標是填補市場空白，提升整體覆蓋面。新品牌推出將視乎店舖類型、租金及效益而定。她強調，集團希望在經濟回穩、樓市及股市活躍的環境下，為消費者提供100至200元不同價位的消費選擇。

撰文：經濟通採訪組

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